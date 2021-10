Les Sites Classés Au Patrimoine De L’Unesco À (re)Découvrir Absolument En France

La France est bien connue pour sa diversité naturelle extraordinaire, sa culture dynamique et ses paysages urbains remarquables. Elle possède à ce jour 49 sites classés au registre du patrimoine de l’UNESCO, dont 42 sites culturels, 6 zones naturelles et 1 lieu classé “mixte”. Les sites captivants de l’UNESCO en France comprennent des cathédrales imposantes, de vastes parcs nationaux et des merveilles géologiques, mais beaucoup d’entre eux passent sous le radar touristique.

Vous avez déjà visité le château de Versailles et le Mont Saint-Michel ? Voici 5 sites à découvrir ou à redécouvrir sur le territoire français.

La Cathédrale de Chartres

Avec plus de 1,3 million de visiteurs par an, la cathédrale de Chartres représente “le sommet de l’art gothique français”, et l'un des plus beaux exemples d'architecture gothique du monde. Par temps clair, vous pouvez voir les deux flèches emblématiques de l’église à plus de 15 km. À seulement une heure de Paris, c’est une destination populaire au départ de la capitale.

Étonnamment, la plupart de ses vitraux et sculptures sont restés intacts depuis leur création dans les années 1200. En plus de plus de 4000 statues sculptées, la cathédrale contient 172 vitraux, les contes du Moyen Âge. Les plus anciennes, datant du XIIe siècle, émerveillent par leur teinte bleue saturée unique et par l’interprétation expressive des histoires bibliques et de la vie des saints. Les fenêtres sont si précieuses qu’elles ont été soigneusement démontées et entreposées pour être conservées en 1939, avant que les Allemands n’envahissent la France. (La cathédrale elle-même a été sauvée des bombardements en 1944, par un soldat américain qui a contesté un ordre de la détruire.)

Aujourd’hui, Chartres est un centre de renommée mondiale pour l’art et l’artisanat. Le Centre international du vitrail, situé sur la place de la cathédrale, couvre les périodes de la Renaissance aux temps modernes.

Chaque année, de la mi-avril au début d’octobre, plus de 20 monuments et attractions historiques locaux sont illuminés par des lumières spectaculaires synchronisées – un impressionnant arsenal technique qui emploie plus de 300 projecteurs – et mis en musique.

Office de Tourisme de Chartres : Site Web

La Cité de Carcassonne

Les amateurs de l’époque des chevaliers en armure trouveront leur place dans cette ville animée du centre-sud de la France. La belle cité médiévale de Carcassonne, l’une des villes fortifiées les plus grandes et les mieux conservées d’Europe, est nichée dans la vallée de l’Aude, entre les Pyrénées et le Massif Central. Entouré de vignes et de montagnes, de fleurs douces et d’herbes épicées, l’endroit a le parfum du sud de la France.

Carcassonne offre non pas un, mais deux sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’établissement fortifié existe depuis la période préromaine, et avec ses 52 tours massives, ses 3 kilomètres de remparts, ses rues étroites et sa cathédrale gothique – c'est un véritable système de défense. Marchez le long des remparts pour découvrir l’ampleur de Carcassonne et découvrir des vues panoramiques sur la campagne environnante.

Office de Tourisme Carcassonne : Site Web

Le Canal du Midi

Outre la cité médiévale, le Canal du Midi passe aussi par Carcassonne. Il s'agit d'un site patrimonial construit à la demande de Louis XIV qui est aujourd’hui connu pour ses croisières fluviales et ses péniches.

S’étendant sur 240 km entre Toulouse et l’Étang de Thau, le Canal du Midi relie l’océan Atlantique à la mer Méditerranée au sud-ouest de la France. Il est donc également connu comme le canal des deux mers. Construit à la fin du XVIIe siècle, c’est un exploit remarquable de génie civil. Construit à l’origine pour transporter des marchandises comme le blé, il est maintenant principalement utilisé pour le tourisme fluvial et les loisirs.

Canal du Midi : Site Web

La Juridiction de Saint-Emilion

Si vous êtes à la recherche de vignobles de renommée mondiale, de vins fins, de grands monuments et d'architecture, voici le lieu de vos prochaines vacances. Non loin de Bordeaux, Saint-Émilion est un charmant village médiéval situé sur une colline avec une vue spectaculaire sur les vignobles environnants. Le paysage viticole historique et les monuments de Saint-Emilion ont contribué à son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999. L’endroit tient son nom d'un moine breton nommé Émilion, qui aurait accompli quelques miracles en son temps, et a fait de l’endroit un grand centre religieux. Flânez dans les rues pavées, visitez l’unique église souterraine monolithique qui existe depuis le XIIe siècle, et asseyez-vous et dégustez du vin d’un vignoble local.

Office de Tourisme de Bordeaux : Site Web

Le Golfe de Porto

Les sites du patrimoine mondial ne sont pas simplement les vieilles pierres et les sites culturels. Le golfe de Porto est l’une des merveilles naturelles qui trouvent bien leur place sur la liste de l’UNESCO. Il s'agit d'une magnifique étendue de terre et de mer en Corse, lieu de naissance de Napoléon. Située entre l’Italie, plus précisément les côtes toscanes, et la France, l’île est une véritable “montagne de la Méditerranée”. Sur la côte ouest de la Corse, vous trouverez le golfe de Porto, une vaste baie en forme de V comprenant la calanche di Piana au sud, le port de Porto lui-même, le golfe de Girolata (accessible uniquement à pied ou par l’eau) et la réserve naturelle de Scandola à l’extrémité nord. C’est l'endroit idéal pour ressentir les forces écologiques et géologiques qui continuent d’influencer cette masse terrestre unique.

Ce site d'une superficie de 11 800 hectares abrite une faune diversifiée de dauphins, phoques, cormorans, balbuzards pêcheurs et aux faucons pèlerins. Il comprend de superbes falaises rouges, des grottes marines cachées, des calanques paradisiaques et des eaux turquoise parsemées d’îlots.

Office de Tourisme Ouest Corsica : Site Web

