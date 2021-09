Le Smithsonian Acquiert Une Rare Collection De Photos Prises Par Des Photographes Noirs Du XIXe Siècle

Le Smithsonian est l’un des plus grands et des plus célèbres complexes muséaux au monde. Avec 19 musées et un zoo, il abrite une collection extrêmement vaste de plus de 150 millions d’objets scientifiques, historiques et artistiques, et ce nombre ne cesse de croître. Récemment, le Smithsonian American Art Museum (SAAM) a acquis une grande acquisition de photos et d’objets rares qui ont complètement transformé ses collections, améliorant considérablement la diversité de sa collection de photographies américaines anciennes.

Cette récente addition comprend 286 objets des années 1840 au milieu des années 1920, divisés en trois catégories principales. La première est composée d’œuvres produites par les premiers daguerréotypistes afro-américains James P. Ball, Glenalvin Goodridge et Augustus Washington. A eux trois, ils n’ont que 166 daguerréotypes ayant survécu jusqu’à notre époque. Avec 40 de ces œuvres subsistant aujourd’hui dans la collection permanente de la SAAM — en plus de 14 autres conservées parmi plusieurs autres institutions du Smithsonian — le musée possède désormais la plus vaste collection d’œuvres de ces premiers studios dirigés par des afro-américains.

À la suite de ces œuvres importantes par des premiers photographes noirs, la deuxième catégorie d’artefacts comprend un échantillon important des débuts du portraits. Ces photos présentent un large éventail de sujets et d’objets liés aux abolitionnistes, au chemin de fer clandestin et aux femmes entrepreneures qui ont joué un rôle important dans le mouvement. Enfin, la dernière partie de la collection est composée d’une variété de bijoux et d’artefacts photographiques qui servent à illustrer la transition de la peinture miniature à la photographie en petits formats tels que daguerréotypes et ses successeurs, l'ambrotypes et le ferrotype.

Cette collection rare et unique en son genre a été amassée pendant plus de 45 ans par le collectionneur new-yorkais Larry J. West, historien et collectionneur passionné de photographie du XIXe siècle. West a acheté son premier daguerréotype en 1975. À mesure que sa collection grandissait, West menait d’importantes recherches et analyses sur les objets, et rédigeait même un traité qui détaillait ses découvertes, la conservation de la collection et ses mesures pour authentifier les œuvres. Cette bibliothèque, en plus de la vaste bibliothèque de West, a également été acquise par le musée et sera mise à la disposition des chercheurs et des chercheurs invités, une ressource majeure pour la recherche.

“Quand est venu le temps de placer les trois collections que j’ai fait grandir pendant ces 45 années, le Smithsonian American Art Museum était le choix le plus évident, avec sa réputation de promotion de la recherche et de nouvelles connaissances et les plans présentés par ses conservateurs pour présenter des objets de ces collections, en conversation avec des peintures et des sculptures de la même période, dans les galeries publiques”, explique M. West. “Pour les collectionneurs-chercheurs comme moi, cette utilisation des objets et des résultats de recherche est essentielle. Cela prouve que tout ce que possède un collectionneur actuel n’est pas sa “propriété”, nous ne sommes que des gardiens.”

Le SAAM a annoncé son intention d’utiliser des œuvres sélectionnées de la collection West comme pièce maîtresse d’une galerie de photographie américaine à venir, qui fera partie d’une restauration en cours des galeries permanentes du musée. Le thème sera centré autour de la démocratisation du portrait, qui s’appuie sur diverses collections telles que celle de West afin de raconter avec précision l’histoire des photographes non-blancs et des femmes photographes, et d’afficher des sujets de portraits de diverses classes sociales et origines ethniques.

“L’acquisition de l’incroyable collection de Larry West enrichit et approfondit la collection de photographies du musée et nous permet de raconter d’importantes histoires américaines”, affirme John Jacob, conservateur de la famille McEvoy pour la photographie au Smithsonian American Art Museum. “L’absence presque totale de portraitistes et de photographes non-blancs provenant de nombreuses collections de photographies américaines anciennes, y compris de la SAAM, est un phénomène historique. De manière significative, la SAAM peut maintenant montrer une histoire inclusive de la photographie, avec des Afro-Américains parmi ses premiers praticiens, transmettant aux téléspectateurs leurs contributions en tant qu’innovateurs et entrepreneurs.”

Pour en apprendre davantage sur la collection Larry J. West, rendez-vous sur le site web du SAAM.

