Cette Critique D’art Se Déguise En Personnages Célèbres De Tableaux Emblématiques

Avez-vous déjà regardé un tableau en vous demandant comment ce serait de vivre à l'intérieur ? Eh bien, Olga Tolstunova pourra peut-être vous montrer. La professeure d'art ukrainienne s’est déguisée en personnages des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l’art pour rendre l'apprentissage de ces pièces bien connues plus amusant.

Elle utilise du maquillage, des vêtements et des arrière-plans créatifs pour reproduire des œuvres d'art de différentes époques et styles artistiques. Ce projet passionnel demande pas mal d'improvisation de la part de l'enseignante. Étant donné que de nombreux vêtements de ces œuvres anciennes sont difficiles à trouver ou à créer, elle utilise souvent ses propres vêtements, cherchant des pièces qui correspondent le mieux à la palette de couleurs de l'original. De plus, elle remplace les accessoires difficiles à trouver par des objets qu'elle a chez elle.

Reproduire des tableaux modernes est également un défi en raison de leur nature plus stylisée. Cependant, Tolstunova a sa propre technique pour que cela fonctionne. Elle utilise beaucoup de maquillage et de peinture corporelle pour recréer des palettes colorées et des coups de pinceau expressifs. Ce faisant, elle apparaît également plus abstraite.

La professeure d'art ukrainienne Olga Tolstunova incarne les personnages de certains des tableaux les plus célèbres de l'histoire.

