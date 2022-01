Ce Bâtiment Est Conçu Avec des Dalles Surdimensionnées Et Ondulantes Qui Offrent De L’ombre Aux Résidents

La nouvelle tour résidentielle à 10 étages, Norfolk, de Koichi Takada Architects est un parfait exemple de biomimétisme en architecture. Inspirée par les pins de Norfolk près de son site de Burleigh Heads sur la côte australienne, cette structure imite la logique organisationnelle de la pomme de pin Norfolk. La pomme de pin utilise des couches qui se chevauchent pour protéger ses graines. De la même façon, ce projet utilise des dalles de plancher ondulantes et surdimensionnées pour fournir de l’ombre aux résidents.

Les architectes utilisent d’autres méthodes astucieuses pour refroidir naturellement le bâtiment et réduire le gain solaire, y compris un écran à lattes qui s'ouvre et se ferme chaque fois que nécessaire. “L’architecture adaptable de Norfolk s’adapte aux changements climatiques et à l’environnement côtier en constante évolution. En concevant des écrans coulissants en bois, nous avons amélioré la douceur naturelle de la forme et fourni une plus grande flexibilité pour chaque appartement”, déclare la firme Koichi Takada Architects.

Norfolk comprend 15 appartements et deux penthouses avec piscines privées sur le toit. Tous les résidents peuvent profiter de la piscine extérieure commune ainsi que d’autres équipements comme une salle de sport et un sauna. Le meilleur, chaque appartement offre une vue ininterrompue sur la magnifique côte australienne depuis un balcon surdimensionné.

Le site côtier du bâtiment a influencé de nombreux aspects de sa conception, de la palette de couleurs claires aux formes organiques et à l’aménagement paysager environnant. Selon Koichi Takada Architects, Norfolk espère relier les résidents à la région et célébrer la vie quotidienne près de l’océan. “Le design interagit avec la nature et vise essentiellement à créer un espace de respiration pour une expérience de vie incomparable en bord de mer.”

Norfolk est un élégant bâtiment résidentiel qui utilise des dalles surdimensionnées pour créer de l’ombre.

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de Koichi Takada Architects. Toutes les images via Scott Burrows.