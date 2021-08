Quand l’avocat David Whitcomb a acheté un immeuble dans l’État de New York pour son cabinet, il n’aurait jamais pu imaginer les trésors qu’il trouverait à l’intérieur. Niché dans un petit grenier dont Whitcomb ignorait l'existence au moment de l'achat se trouvait l’ensemble du studio du photographe James E. Hale. Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, Hale était un photographe local populaire, dont la liste de clients incluait la suffragette Susan B. Anthony.

La découverte est d’autant plus incroyable que les vendeurs du bâtiment n’avaient aucune idée de l'existence du grenier, tout comme les propriétaires avant eux. Whitcomb et un ami ont seulement fait la découverte alors qu'ils examinaient les dommages causés par une fuite au troisième étage. Après avoir passé la tête à l’intérieur de l’espace et avoir vu une énorme quantité d’articles empilés, y compris des cadres en or, Whitcomb a appelé un ami qui pouvait l’aider à comprendre ce qu'il avait en face de lui. “Nous avons rapidement réalisé que tout le matériel était lié à la photographie, avec le nom J.E. Hale inscrit sur des photos et des boîtes d’expédition. Il y avait même une pile de son courrier à partir de l’automne 1916” raconte Whitcomb à My Modern Met. “L’organisation du matériel était déroutante, alors qu’il semblait que certaines pièces avaient été soigneusement empilées et organisées d’autres semblaient avoir été jetées ici et là.”

En parcourant méticuleusement la documentation, ils ont découvert quelque chose de vraiment spécial, un portrait de Susan B. Anthony. Et ce n’était pas n’importe quel portrait, mais un portrait officiel qui a même fini dans la collection de la Bibliothèque du Congrès. Et, comme si cette découverte n’était pas assez extraordinaire, Whitcomb a même trouvé des morceaux du négatif original.

“J’étais à quatre pattes en train de ramasser quelque chose quand j’ai remarqué de gros morceaux de verre sur le sol, j’en ai pris un, j’ai mis ma lampe de poche derrière et j’ai immédiatement compris”, a-t-il partagé. “Je regardais la partie centrale du portrait de Susan B. Anthony, le peigne qu’elle porte sur la photo et une partie de sa robe. Je n'arrivais pas à croire que je tenais le négatif de cette photo, et nous avons rapidement trouvé d’autres grandes portions du négatif. Malheureusement, nous n’avons pas tout trouvé, mais nous en avons la majeure partie et c’est incroyable de penser que c'est elle, gravée dans le verre.”

Après un an, Whitcomb a enfin catalogué ses trésors, qu’il appelle la Hale Collection. Outre le célèbre portrait, on y trouve de nombreuses photographies de la région, des portraits de ses clients, ainsi que des appareils photo et des toiles de fond peintes à la main.

Profitant de son emplacement juste à l’extérieur de Rochester, Whitcomb a pu convaincre des professionnels d’Eastman Kodak d'œuvrer à la restauration de certaines des photos. Il a également travaillé avec des musées d’histoire locaux et des magasins de photos pour faire imprimer environ 50 des négatifs en verre.

Maintenant que tout a été catalogué, il est temps pour ces objets de trouver un foyer. Le 18 septembre à 15 h (heure de l'Est), une vente aux enchères de tous les documents aura lieu, y compris le portrait de Susan B. Anthony. Tous les éléments sont également visibles sur Invaluable, où les offres sont déjà ouvertes.

“La vente aux enchères permettra à tout le monde de voir la collection en ligne et il y en a pour tous les goûts” explique Whitcomb. “Il y a différents angles à cette collection, des arts, de la photographie, de l’histoire photographique, de l’histoire des femmes, et du mouvement des Suffragettes, pour cette petite partie de nous tous qui veut “trouver un trésor” caché quelque part, c’est très excitant.”

L’avocat David Whitcomb a découvert un grenier caché dans l’immeuble qu’il avait acheté.

Dans le grenier se trouvaient du matériel de l’atelier du photographe du début du XXe siècle James E. Hale.

Parmi les trouvailles se trouvait un portrait incroyablement rare de Susan B. Anthony.

Le studio était rempli d’autres trésors, dont un appareil à soufflet et des toiles de fond.

Tout sera mis aux enchères le 18 septembre 2021.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de David Whitcomb.

Articles Similaires :

Un Homme Retrouve Par Hasard La Robe Perdue De Judy Garland Dans Le « Magicien D’Oz »

Cet Homme Achète un Appareil Photo de 1929 dans une Friperie et Développe le Film Original Trouvé à l’Intérieur

Une Peinture de David Bowie Achetée Pour Moins de 4€ Dans un Magasin Caritatif Se Vend à Prix d’Or