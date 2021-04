L’exposition Immersive Dédiée à Van Gogh S’invite à New York Cet Été

L'expérience enchanteresse qui a enthousiasmé Paris et Toronto fait ses débuts dans différentes villes des Etats-Unis cet été, notamment Los Angeles et New York. Tout comme les installations précédentes, l‘expérience immersive à New York comportera des projections numériques en haute résolution des tournesols, autoportraits et paysages du postimpressionniste néerlandais sur les murs, sols et plafonds.

Les nombreuses images seront accompagnées d’une bande-son de musique classique réalisée par le compositeur italien Luca Longobardi. “La musique ne prend pas le pas sur les images mais, au contraire, permet une approche diversifiée, plus personnelle et plus intime”, dit-il. “Des paysages sonores ou même des morceaux très célèbres comme ‘Non, je ne Regrette Rien‘ d’Edith Piaf rappellent cette mémoire involontaire qui permet de générer des attachements nouveaux et spécifiques à l’expérience, à la manière de la madeleine de Proust.” En outre, il y aura des expériences de réalité virtuelle pour les visiteurs qui souhaitent en apprendre davantage sur l’histoire des peintures les plus emblématiques de Van Gogh.

“Le spectacle est rempli de moments accrocheurs, y compris des séquences qui imprègnent les œuvres d’art bien connues de Van Gogh comme La Nuit étoilée et Champ de blé aux corbeaux avec des étoiles scintillantes apparaissant dans l’obscurité et des coups de pinceau devenus oiseaux planant sur la toile,” écrit Zach Long dans une revue de l’exposition de Chicago. L’expérience de 35 minutes se déroulera dans un grand lieu secret au cœur de New York, ce qui permettra au public de profiter des œuvres d’art tout en pratiquant la distanciation sociale et les protocoles sanitaires.

Le lieu de l’exposition sera annoncé le 23 avril et l’exposition ouvrira le 10 juin 2021. Vous pouvez acheter des billets à l’avance via leur site Web.

L'exposition Immersive Van Gogh ouvre à New York le 10 Juin 2021.

Elle comportera des projections à 360 degrés des peintures du maître néerlandais sur fond de musique classique.

