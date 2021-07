La Vasque Olympique Brûlant à l’Hydrogène s’Ouvre aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

L'un des moments les plus exaltants des cérémonies d'ouverture olympique est lorsque le flambeau est passé à son dernier porteur et qu'ils procèdent à l'allumage de la vasque olympique avec sa flamme symbolique. En préparation de chaque événement des Jeux, beaucoup de temps et de réflexion sont consacrés à la conception de la vasque, qui porte la flamme olympique pendant toute la durée des événements. Pour les Jeux Olympique de Tokyo 2020, cette tâche a été confiée au studio de design japonais Nendo et à son fondateur Oki Sato. Son magnifique orbe brûlant à l'hydrogène a été conçu sur la base du thème choisi par Mansai Nomura, le directeur créatif des cérémonies d'ouverture et de clôture : « Tous se rassemblent sous le soleil, tous sont égaux et tous reçoivent de l'énergie. »

Sato a créé un total de 85 ébauches avant de décider du design final. Certaines de ses précédentes itérations comprenaient des flammes piégées dans une sphère de verre résistant à la chaleur et faisant tourner les flammes sous une forme sphérique afin de capturer l'essence du Soleil. Cependant, la sphère finale en aluminium comprend un hémisphère supérieur et inférieur, chacun composé de cinq panneaux destinés à représenter les anneaux olympiques. De sa forme en forme d'orbe, il « fleurit » pour accueillir la flamme cérémonielle. « Cela exprime non seulement le soleil lui-même, mais aussi l'énergie et la vitalité qui peuvent en être obtenues », révèle le studio de design dans un communiqué, « comme des plantes qui poussent, des fleurs qui s'épanouissent et des mains qui s'ouvrent grand vers le ciel. »

La vasque innovante a été méticuleusement conçue et se tourne également vers l'avenir dans ses matériaux et sa conception. La flamme elle-même est alimentée par l'hydrogène produit dans la préfecture de Fukushima, une région qui se remet encore du grand tremblement de terre de l'est du Japon de 2011. Et, puisque l'hydrogène brûle avec une flamme invisible, il a dû être coloré par réaction de flamme avec du carbonate de sodium pour produire la couleur vibrante de la flamme. Lorsqu'elle se reflète sur les miroirs polygonaux qui tapissent l'intérieur des panneaux, la lumière est diffusée et réfléchie dans toute l'arène.

On ne peut qu'imaginer comment la star du tennis Naomi Osaka, qui a été honorée par la prestigieuse charge de porter le flambeau jusqu'à sa destination finale, s'est sentie alors qu'elle montait les marches monumentales du podium pour arriver à son sommet. Voir la flamme prendre vie depuis le centre de l'orbe en éclosion à quelques mètres seulement a dû être une expérience exaltante !

La vasque olympique de Tokyo 2020 a été conçue par le studio de design japonais Nendo.

L'orbe d'aluminium s'ouvre pour accueillir la flamme cérémonielle, qui est ensuite alimentée par de l'hydrogène.

Regardez cette vidéo pour la voir en action :

