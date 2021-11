Les Gagnants Du Concours De Photographie Météorologique « Weather Photographer of the Year 2021 » Célèbrent La Beauté De La Nature

Avec près de 9 000 photographies parmi lesquelles choisir, les juges du concours annuel du Weather Photographer of the Year ont eu la difficile tâche de nommer un gagnant. Mais au final, c'est une superbe photo d'un matin brumeux d'automne en Italie qui a volé la vedette. Son cliché Morning Fog a valu à Giulio Montoni le titre de photographe météorologique de l'année (Weather Photographer of the Year) lors du concours organisé par la Royal Meteorological Society en association avec AccuWeather.

“Cette photo ne peut être prise que d'un point. Il y a une petite église au sommet d'une colline dans la ville d'Airuno, dans la province de Lecco en Italie”, partage Montoni. “Sous la brume passe la rivière Adda. Dans les mois d'automne, certains jours, il est possible de voir ce spectacle avec les premières lueurs du lever du soleil. Après 20 minutes, tout est fini. Ce prix me récompense pour les heures froides endurées, en attendant la lumière parfaite pour cette photo.”

Montoni a concouru avec plus de 3 300 photographes de 114 pays, dont beaucoup ont produit des travaux dignes de récompenses. Le photographe français Serge Zaka a remporté le vote du public pour sa photo parfaite d'un orage dans la baie de Cannes. Claire et nette, l'image de Zaka présente de profonds contrastes de lumière et d'ombre créés par la tempête. Il y avait aussi beaucoup de photographies imaginatives, comme en témoigne le selfie pris par le photographe russe Evgeny Borisov. Juste après la première neige sur un lac, il s'est assis dans un radeau en contemplant le temps alors que les zones d'eau n'étaient pas gelées. Sa pensée créative a été récompensée par la deuxième place du concours.

La nouveauté de la compétition cette année était une catégorie pour la photographie mobile. Christopher de Castro Comeso d'Abu Dhabi a été nommé premier vainqueur de la catégorie pour son image de Qasr Al Hosn par un matin brumeux. Prouvant que les meilleures photos peuvent arriver à tout moment, il venait de déposer sa femme au travail lorsqu'il a vu du brouillard se former autour du monument. Il savait que c'était un moment spécial, alors il a capturé le moment à l'aide de l'appareil photo qu'il avait sous la main : son téléphone.

Tous les gagnants et finalistes peuvent être consultés sur le site Web du concours et nous avons rassemblé ci-dessous certains de nos favoris.

