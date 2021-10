La nature est une muse pour de nombreux artistes, et le Zion National Park dans le sud de l’Utah regorge de sites inspirants. Des canyons rouges aux dunes de sable, le parc est un endroit incroyable à visiter. Sa beauté est à l’origine d’une exposition annuelle organisée par le parc national et son partenaire à but non lucratif, Zion National Park Forever Project. Intitulée Zion : A Legacy of Art, l'exposition sur invitation met en vedette 20 artistes qui ont chacun leur façon de capturer l’essence de ces terres précieuses.

Les peintures de paysage mettent en valeur la roche rouge d'après différents points de vue. Certains artistes choisissent de représenter les formations imposantes qui surplombent les arbres et la rivière Virgin qui traverse le parc. D’autres créatifs ont choisi de rester près du sol et ont peint un regard plus détaillé sur les buissons et les arbres que vous rencontrerez lors de votre visite.

L’exposition est une façon de prendre soin du parc. “L'évènement Zion: A Legacy of Art offre aux visiteurs l’occasion d’apprécier la beauté de Zion différemment grâce aux impressions de ces artistes talentueux. Leur travail continue d’améliorer notre protection constante de ce merveilleux sanctuaire qu'est le parc national Zion”, a déclaré Jeff Bradybaugh, directeur du parc national Zion.

En plus d’être une célébration du parc, l’événement est également une collecte de fonds. Le produit de la vente d’œuvres d’art sera versé à des programmes axés sur l’éducation et l’inspiration de la prochaine génération de protecteurs du lieu.

“Nous continuons de célébrer l’importance de l’art original dans l’histoire de Zion avec un événement artistique annuel dans le parc. Les artistes présentés dans l’exposition de cette année perpétuent la tradition impressionnante commencée par des artistes emblématiques comme Thomas Moran et Frederick Dellenbaugh qui ont exposé ce paysage pour la première fois au public américain à travers leurs peintures. Aujourd’hui, les artistes, les collectionneurs, les donateurs, les commanditaires et les visiteurs perpétuent cet héritage qui consiste à préserver le merveilleux parc national Zion pour les générations futures et à améliorer l’expérience de tous ceux qui viennent ici.” explique Lyman Hafen, directeur exécutif du projet Zion National Park Forever.

Zion : A Legacy of Art se tiendra jusqu’au 6 novembre 2021. Vous pouvez visionner l’ensemble de l'exposition en ligne sur le site Web du Zion National Park Forever Project, et en apprendre davantage sur les artistes, visionner des vidéos d’art, des démonstrations et plus encore sur @zionforeverproject sur Instagram.

My Modern Met granted a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos du Zion National Park Forever Project.