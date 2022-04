Retratos de mujeres con trajes tradicionales ucranianos celebran la riqueza cultural del país

A medida que la invasión rusa de Ucrania continúa, los lugares de importancia cultural han sido arrasados por los ataques. El patrimonio cultural de Ucrania corre peligro, y la fotógrafa Anna Senik ha decidido mostrar lo que está en riesgo de perderse. Sus retratos, que ella describe como “etnofotografía”, son protagonizados por mujeres que visten prendas tradicionales para mostrar el patrimonio cultural de Ucrania, que va desde tocados hasta joyas y vestidos estampados.

Todos los trajes que aparecen en la obra de Senik son auténticos, procedentes de colecciones privadas y de museos. La fotógrafa ha colaborado con etnógrafos, vestuaristas, coleccionistas y asistentes para crear un catálogo de vestimentas que incluyen motivos tradicionales, diademas florales y coloridas joyas de cuentas. Este proyecto preserva la cultura visual de Ucrania al tiempo que celebra la belleza de la tradición.

Senik es fotógrafa desde hace más de 10 años, pero, como muchos en Ucrania, ha tomado la decisión de unirse a la Defensa Territorial Armada y ayudar a proteger a su país durante la invasión rusa. “El año pasado (o más bien el último año y medio) fue muy feliz para mí”, recuerda a My Modern Met. “Me centré solo en el arte. Hubo mucha inspiración, trabajo y viajes para mi equipo. ¡En 2021 hicimos 33 series! Mirando atrás, me doy cuenta de lo valioso y maravilloso que fue este tiempo”.

Senik no sabe cuándo podrá volver a su trabajo como fotógrafa. “En las condiciones actuales, es imposible”, dice. “Trasladé mi archivo fotográfico a un lugar seguro y me entregué a la lucha por la libertad de mi país. Era la única solución posible para mí. Pero realmente echo de menos la oportunidad de tomar fotos. Era lo que le daba sentido de mi vida, y no veo la hora de que llegue la victoria y la paz para recuperarlo”.

Aunque Senik no está tomando fotos ahora mismo, está utilizando sus habilidades fotográficas como una forma de mostrar lo que está sucediendo en Ucrania desde la perspectiva de sus operaciones militares. Síguela en Instagram para ver más.

Anna Senik: Sitio web | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Anna Senik para reproducir estas imágenes.

