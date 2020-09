Este artesano creó una pipa de ‘Terminator’ tan increíble que Arnold Schwarzenegger pidió comprarla

A post shared by Craftsman Pipes (@radonlab) on Jul 30, 2020 at 12:10pm PDT

View this post on Instagram

Cuando Max (de Radon Weber) decidió a tallar una pipa inspirada en Terminator para celebrar el cumpleaños de Arnold Schwarzenegger, nunca imaginó que su creación llegaría a las manos de su ídolo. Este talentoso carpintero publicó fotos de su increíble y detallada pipa en Reddit, donde el actor y exgobernador de California de 73 años la descubrió y dejó un comentario en el que pedía comprar la pipa.

Al evaluar cuidadosamente la pieza de Max, no es una sorpresa que Schwarzenegger quisiera adquirir la pipa. Con una réplica hermosamente tallada de la cabeza de Terminator, la pieza captura a este cyborg asesino con lujo de detalle. “Wow. Esto es fantástico. Es hermoso”, Schwarzenegger escribió en Reddit. “¿Me lo venderías?” Max, sorprendido y encantando, respondió que preferiría regalarle a la pipa a la estrella, pero Arnie de todas formas quería darle algo a cambio. “Si insistes en regalármela, insisto en enviarte una foto firmada de mí usándola”, dijo Schwarzenegger. “Puedes mandarme un mensaje y te daré los detalles”.

Max le envío la pipa a Schwarzenegger y, en poco tiempo, la estrella de Hollywood le envío una foto autografiada en la que aparece fumando con la pipa como agradecimiento. “Este es probablemente el mejor día de mi vida”, Max escribió en Instagram tras recibir la foto. “Estoy muy contento y ni siquiera se trata de mucho dinero o de muchos pedidos. Es una leyenda y pude llegar a él, es un gran honor para mí”. La foto dice, “Para Radon. ¡Gracias por esta gran pipa! Arnold Schwarzenegger”. Después, el actor comentó la foto con el mensaje: “Me encanta. Eres realmente talentoso, ¡y no puedo agradecerte lo suficiente!”

Echa un vistazo a la pipa de Terminator a continuación, y explora el resto del portafolio de Max en Instagram y Etsy.

A fan on Reddit carved this pipe for Arnold @Schwarzenegger’s birthday and then this happened: pic.twitter.com/tOqwMUuhMZ

— Yoni (@OriginalYoni) September 2, 2020