Artista reimagina fotos instantáneas como hermosos paisajes bordados

Aunque hoy en día hay existen cámaras innovadoras, la cualidad táctil y placentera de las Polaroid es inigualable. Estas fotografías tienen una naturaleza lúdica que solo se ve reforzada por su pequeño tamaño de tarjeta postal. La artista Artemis, quien reside en Hong Kong, imita esta popular forma de fotografía cosiendo coloridos paisajes en pequeños trozos de papel del tamaño de una Polaroid, capturando entornos de su propia imaginación.

Su aventura en el arte del bordado comenzó hace cuatro años, en 2017. “Vivir en una ciudad agitada es demasiado para mí”, le dice Artemis a My Modern Met. “Me encanta la naturaleza, las montañas, el océano, la puesta de sol… Me calma y profundiza el vínculo entre el universo y yo. Supongo que esto explica por qué mi obra es mayoritariamente de paisajes. Me gusta experimentar con técnicas de pintura con hilo sobre diferentes tipos de superficies, como tela, lienzo o papel. Recientemente, también empecé a combinar la técnica del ganchillo en mis piezas bordados”.

De esta forma, representa hábilmente una variedad de escenas bucólicas como bosques, praderas y laderas de montañas. La variedad de técnicas de bordado, nudos e hilos de colores realza la calidad extremadamente táctil de estas imágenes, invitando al espectador a pasar sus manos por la composición y a sentir el trabajo manual por sí mismo. Además, al estratificar sus diseños con tantas tonalidades y nudos detallados, es capaz de crear una imagen que es tan envolvente como una pequeña y expresiva pintura.

Puedes comprar piezas originales de Artemis a través de su tienda de Etsy, y ver más proyectos de bordado siguiéndola en Instagram.

La artista Artemis, quien reside en Hong Kong, añade una nueva dimensión a las polaroids al bordar paisajes sobre ellas.

Así, realza los paisajes con texturas y colores fascinantes.

