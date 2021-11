Este elegante “sillón para gatos” está especialmente diseñado para tus amigos felinos

No es ningún secreto que a los gatos les encanta reposar, pero parece que tienen un sexto sentido para saber dónde no deben sentarse (y se sientan allí de todas formas). Si estás cansado de encontrar pelos de gato en tu sofá, ¿por qué no le das uno a tu mascota? Te presentamos el Cat Couch, un sillón en miniatura hecho a mano y diseñado especialmente para nuestros amigos felinos.

Los muebles para gatos no suelen ser las piezas más elegantes de la decoración del hogar, pero el Cat Couch está hecho para encajar con tu estética. Vendido por Work in Progress, la marca dice: “Queremos sustituir todos los muebles para gatos feos y desechables por una solución que sea sostenible y elegante”. Cada asiento del tamaño de un felino está hecho a mano con madera contrachapada de abedul báltico, e incluso cuenta con una almohadilla para rascar extraíble que se puede reciclar. La descripción del producto dice: “Rasca, voltea, rasca, recicla, inserta una nueva almohadilla para rascar, repite”.

El Cat Couch es aún más encantador gracias a sus cojines estampados. Están diseñados por Block Shop e impresos a mano en pequeños lotes en Jaipur, India, utilizando pigmentos suaves, libres de AZO y no tóxicos. Los cojines están disponibles en tres elegantes estampados: “Raj Mandir” (un diseño de media luna inspirado en el famoso palacio cinematográfico de Jaipur de 1976), “Saddle Blanket” (un diseño a rayas de color melocotón, blanco crudo y marrón suave) y “Mini Dot Dash” (un llamativo estampado gris sobre un fondo azul). Cada diseño está impreso en un lino grueso y texturizado, por lo que los cojines pueden soportar mucho desgaste.

La marca Work in Progress, con sede en Los Ángeles, se dedica a mostrar el trabajo de diseñadores y fabricantes que sean personas de color y/o mujeres, personas no binarias y trans. La empresa dice: “Llamamos a Work in progress ‘trabajo en progreso' porque todos, como seres humanos, estamos siempre desarrollándonos y creciendo, y también lo hace nuestra marca”.

Echa un vistazo al Cat Couch a continuación y compra el tuyo de la colección de Work in Progress aquí.

Ahora tu gato también puede tener su propia sala de estar.

