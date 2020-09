Estos homenajes a Chadwick Boseman muestran lo mucho que significó ‘Pantera Negra’ para los niños negros

View this post on Instagram A post shared by Rudy Purvis (@mom___unlimited) on Aug 30, 2020 at 5:02pm PDT

El actor Chadwick Boseman fue una inspiración para muchos, y su inesperado fallecimiento ha destrozado los corazones del mundo. Sus fans están de luto por su muerte, y las redes sociales se han llenado de tiernos homenajes en memoria de Boseman.

Estos homenajes digitales incluyen a incontables niños que se disfrazaron como el rey de Wakanda. En Twitter, la escritora, abogada y activista Derecka Purnell tweeteó, “Me encantaría ver un hilo de niños negros con trajes de Pantera Negra“, escribió, “como una forma de recordar y celebrar a #ChadwickBoseman”. Purnell compartió fotos de sus propios hijos, uno de los cuales estaba vestido con el característico traje que del papel más icónico de Boseman, el rey T'Challa.

El tuit se hizo viral, y ahora está lleno de respuestas de gente que comparte fotos de sus hijos disfrazados personajes de Pantera Negra, incluyendo a muchos que aparecen vestidos como T'Challa. En las respuestas, la gente comparte lo que la película—y los personajes negros—significan para esta generación de fans de los cómics; es, sobre todo, fuente de un orgullo extraordinario. Una mujer contó que su hijo no esperó hasta Halloween para celebrar a su héroe. “Fue Pantera Negra en la primera oportunidad que tuvo, un show escolar. Se puso tanto su traje de Pantera Negra que le compramos otro”.

Otro tierno homenaje en las redes sociales muestra las reacciones de los niños al enterarse de la muerte de Boseman y cómo están de luto por él. Muchos hicieron funerales improvisados para el actor usando sus figuras de acción de Marvel. En imágenes conmovedoras, los niños han colocado a los otros superhéroes alrededor de T'Challa, que yace en el suelo. Los niños entonces hacen la famosa pose de “Wakanda forever” cruzando los brazos sobre su pecho. El dolor que sienten estos pequeños es palpable, y es un poderoso recordatorio del impacto duradero que tuvo Boseman durante una vida demasiado corta.

Sigue hacia abajo para ver los conmovedores homenajes a Boseman, a quien no olvidaremos pronto.

Muchas personas están usando las redes sociales para rendir homenaje a Chadwick Boseman, quien falleció inesperadamente.

En un hilo de Twitter, la gente está compartiendo fotos de niños negros vestidos con disfraces de Pantera Negra.

I would really love a thread of Black kids in Black Panther costumes, as a way to remember and celebrate #ChadwickBoseman 💔 — derecka (@dereckapurnell) August 29, 2020

here are my babies, two different kind of black panthers, from halloween 🖤🖤🧡 pic.twitter.com/xSbG2gBR2L — derecka (@dereckapurnell) August 29, 2020

He practically lived in this costume pic.twitter.com/p4IC7SJyV6 — Keonté Smith (@IamKeonte) August 29, 2020

He couldn't wait for Halloween. He was Black Panther at his first opportunity, a school show. He wore his Black Panther suit so much, we got him a second one. pic.twitter.com/r0RIP2bY0w — Christy CeeCK (@ChristyCeeCK) August 29, 2020

My dad and I at my son's birthday and my son dressed up for Halloween. Just gutted today. #ripchadwickboseman pic.twitter.com/ScnoKqYqKT — Courtney Nathan 💛 (@CourtneyANathan) August 29, 2020

He's already said that they can't replace him… Just make Shuri Black Panther or don't do a second movie at all. pic.twitter.com/bXMlUGm7Sn — KL Burd (@AuthorKLBurd) August 30, 2020

My babies loved this movie so much. We honor this man and all he has given us🖤💜 pic.twitter.com/gXxivJyYNt — Malinda Caudle (@MalindaCaudle81) August 29, 2020

My grandson feeling powerful and strong- Halloween 2018 #WakandaForever pic.twitter.com/CgeHwI9bpY — Kathleen Smith (@kasmultimedia) August 29, 2020

My niece Aandrea's favorite movie is Black Panther. ❤️♥️💜😩 pic.twitter.com/Dff1f4hG5U — Veronica Saint Pierre (@V_Saint_P) August 29, 2020

All the black superheroes they’ve come to love!! The insisted on their room having it too! So proud, so sad… pic.twitter.com/2YP8vomBAR — Aliw.a.v.e.s (@Aalaries1) August 29, 2020

Black Panther and Shuri 🥰 pic.twitter.com/I79mNAqG0Q — Dominique Devareaux (@melloyello1980) August 30, 2020

My Butter baby who will soon be 9, overheard me talking about his death & said “it's ok, he did what he was supposed to do before he died. We are going to get more Black superheroes bc of him”. 💜🙅🏽‍♀️🙅🏽‍♀️ #WakandaForever pic.twitter.com/2f0HCUJLmt — Black Bonnie (@CrazySexxy) August 29, 2020

En otro tributo a Boseman, varios niños han organizado funerales con sus figuras de acción.

This is his power and impact on the next generation. #ChadwickForever pic.twitter.com/uzwaNOt8M0 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 30, 2020

why this matters so much.⁣

rest in heavenly peace. ⁣

⁣#WakandaForever pic.twitter.com/tEksgYEb8q — Halle Berry (@halleberry) August 29, 2020

MY BABY BOY AND THE AVENGERS HOLDING A MEMORIAL FOR BLACK PANTHER❤💪🏾#Wakanda4Ever pic.twitter.com/nYAnER23Ig — King Westbrook (@KingWestbrook7) August 29, 2020

My son did the same thing!!! This is beyond hard to take in!!! 💔💔💔💔😭😭😫😫 pic.twitter.com/JyZ62ZGXUi — Tracie Cobbs (@Tray_cobbs) August 31, 2020

These sweet kiddos loved @chadwickboseman so much they held an action figure memorial service for him ❤️

Sent by @WSPA7 viewer Jasmine Pearson. pic.twitter.com/SwX1sJG4y7 — Sophia Radebaugh (@soph_radebaugh) August 31, 2020

