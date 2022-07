La ‘niña de la guerra de Vietnam’ termina su tratamiento contra las quemaduras 50 años después

View this post on Instagram A post shared by Leica Camera India (@leica.camera.india)

La fotografía The Terror of War (“El terror de la guerra”), ganadora del premio Pulitzer, se ha convertido en un símbolo de la Guerra de Vietnam. Conocida también como Napalm Girl (“La niña del napalm”) o “La niña de la guerra de Vietnam”, esta aterradora imagen del fotoperiodista Nick Ut muestra a una niña de tan solo 9 años corriendo desnuda después de un ataque con napalm el 8 de junio de 1972 en Vietnam. Esa niña, que hoy es una mujer de 59 años, se llama Phan Thi Kim Phúc. Thi sufrió heridas graves como consecuencia de ese ataque, pero cinco décadas después, finalmente terminó su tratamiento contra las quemaduras.

Esta histórica imagen muestra las atrocidades de la guerra. En ella, Thi aparece gritando y huyendo del fuego; su ropa se desintegró en cuanto fue alcanzada por el napalm. “Todavía recuerdo mi brazo y ver todo el fuego. Estaba tan aterrorizada, y estaba tan asustada. Y le di gracias a Dios que no se me quemaron los pies, y pude salir corriendo de ese fuego…. Seguimos corriendo y corriendo y corriendo por un rato”, recuerda. “Y grité ‘¡Muy caliente! ¡Está muy caliente! Los soldados trataron de ayudarme. Intentaron echarme agua encima y en ese momento perdí el conocimiento”.

Ut fue quien finalmente salvó a Thi. “Después de que tomó la foto, vio que me quemaba tanto… dejó la cámara y me llevó al hospital más cercano, y pensé que me había salvado la vida”, compartió. “Yo le debo todo. Él es mi héroe. No solo hizo su trabajo como fotógrafo, sino que también hizo más como ser humano. Él ayudó. Ahora siento que es parte de mi familia. Por eso lo llamo tío Ut”.

Thi pasó 14 meses en el hospital después del ataque. “Estaba realmente deformada”, explica. “No podía sentir nada, y una máquina tuvo que ayudarme a despertar mis nervios. Ahora, me ves normal”. Esto culminó con una 12ª y última ronda de tratamiento con láser en el Miami Dermatology and Laser Institute. Thi todavía sufre de dolor continuo desde ese horrible día, pero el tratamiento, realizado en su espalda quemada, ayudó a curar algunas de sus cicatrices físicas.

El 50 aniversario de la foto de “La niña de la guerra de Vietnam” fue un momento de reflexión para Thi. “Quiero que todos celebren mi vida, 50 años después. Ya no soy una víctima de la guerra. Soy una sobreviviente. Siento que hace 50 años fui víctima de la guerra, pero 50 años después, soy una amiga, una ayudante, una madre, una abuela y una sobreviviente que clama por la paz”.

La fotografía The Terror of War (“El terror de la guerra”), del fotógrafo Nick Ut, es un símbolo de la guerra de Vietnam. La imagen muestra a una niña corriendo después de un ataque con napalm.

Han pasado 50 años desde que Kim Phuc Phan Thi, la niña de la foto, sobrevivió al ataque. Recientemente terminó su tratamiento para ayudar a curar algunas de las cicatrices en su espalda.

