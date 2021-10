Estos increíbles tatuajes parecen calcomanías holográficas pegadas a la piel

Que no te engañen tus ojos: aunque no lo parezca, las piezas del artista Clayton Dias no son calcomanías. Sus tatuajes tienen el brillo metálico de una estampita real, con todo y sus reflejos verticales y los colores arcoíris que se producen cuando les da la luz. A veces incluso parece que el tatuaje se está despegando de la piel, lo que le da aún más realismo sus las obras.

El trabajo de Dias evolucionó lentamente hacia los tatuajes holográficos, que se derivan de la tendencia de los tatuajes de stickers. Aunque sus primeras pegatinas sí tenían un aspecto tridimensional, no tenían el atractivo metálico de su trabajo reciente. Su estilo holográfico actual fue el resultado de una cuidadosa observación.

“Las ideas nacieron de un estudio de colores que decidí aplicar en un dibujo holográfico”, cuenta a My Modern Met. “Este estilo difiere mucho de la técnica que ya utilizaba, y ha sido muy bueno innovar en algo. Hacer un tatuaje holográfico requiere de una buena técnica para aplicar los colores”. Hoy en día, Dias sigue mejorando su práctica. “Sigo estudiando sobre las diferentes artes en la [técnica] holográfica”.

Sigue hacia abajo para ver los increíbles tatuajes de Dias. Verás que, aunque se especializa en hacer personajes de la cultura pop, cualquier cosa y persona puede convertirse en una gran “pegatina”.

El artista Clayton Dias crea tatuajes que parecen ser calcomanías holográficas.

Mira de cerca estos tatuajes en los videos de Dias:

My Modern Met obtuvo permiso de Clayton Dias para reproducir estas imágenes.

