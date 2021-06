Artista cubre cicatrices con tatuajes para ayudar a sus clientes a recuperar la confianza

Todos los cuerpos son hermosos, pero las personas que viven con cicatrices visibles suelen tener dificultades para sentirse seguras de sí mismas. En un intento de ayudar a las mujeres que tienen quemaduras, cicatrices y otras imperfecciones en la piel, una tatuadora vietnamita conocida como Ngoc Like Tattoo oculta las marcas no deseadas con arte corporal. Los tatuajes de esta talentosa artista no solo son bonitos, sino que ayudan a sus clientes a recuperar la confianza en sí mismas.

Ngoc dijo hace poco a periodistas vietnamitas: “Toda mujer es bella, no quiero que ninguna mujer luche con sus cicatrices”. Ella tatúa coloridos diseños florales y motivos de inspiración animal sobre grandes marcas causadas por cesáreas, heridas u operaciones. Cada diseño se elige para que se adapte perfectamente a la piel de sus clientas y no se note que hay cicatrices debajo.

El trabajo de Ngoc es especialmente digno de mención, ya que en Vietnam los tatuajes han estado mal vistos desde hace mucho tiempo. “Espero que nuestras historias puedan dar a la gente una nueva perspectiva sobre el arte del tatuaje, sobre su poder curativo no solo a nivel superficial sino también espiritual”, escribe Ngoc en Facebook. “Estoy verdaderamente encantada de poder ayudar a reducir el estigma de los tatuajes en Vietnam, así como de inspirar a tantas personas que luchan con sus cicatrices para que den un paso adelante, tomen las riendas, cierren sus heridas con una pieza de arte significativa y vivan la vida feliz y plena que todos merecemos tener”.

Sigue hacia abajo para ver algunos de los tatuajes en cicatrices de Ngoc y encuentra más trabajos suyos en Facebook.

La artista vietnamita Ngoc es conocida por cubrir las cicatrices, quemaduras y otras imperfecciones de sus clientes con tatuajes.

Sus tatuajes no solo se ven hermosos, sino que también ayudan a sus clientes a recuperar la confianza en sí mismas.

