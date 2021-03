Perfecciona tus caricaturas y dibujos de personas con la ayuda de simples formas geométricas

Si siempre has querido dibujar personas y caricaturas pero no sabes dónde empezar, no estás solo. Si miras a tu alrededor, verás que todo, hasta la gente, puede ser representada con diferentes formas geométricas. Al usar círculos, cuadrados y triángulos, no solo puedes crear proporciones estilísticas, sino también darles a tus personajes personalidades distintas.

Este tutorial te mostrará cómo las formas geométricas y las líneas simples pueden ayudarte a dibujar una gran variedad de personajes. Todo lo que necesitarás es un lápiz, una goma de borrar, una pluma y un poco de papel. ¿Listo para empezar? ¡Genial! ¡Dibujemos a algunas personas!

Descubre cómo las formas geométricas pueden ayudarte a dibujar personas y caricaturas.

Formas

Primero, familiaricémonos con las formas que usaremos: círculos, óvalos, cuadrados, rectángulos y triángulos. La mayoría de las veces, cuando intentes representar la cabeza y el cuerpo de una figura, utilizarás alguna combinación de estas formas. Dado que estas formas serán la base de la mayoría de tus dibujos, debes sentirte cómodo dibujándolos una y otra vez. No tienes que hacerlos “perfectos”, basta con que transmitan la estructura.

¿Para qué sirven los círculos y óvalos?

Los círculos y óvalos son muy versátiles. Por ejemplo, al colocar un óvalo dentro de un círculo, puedes crear un ojo simple. Del mismo modo, un óvalo puede servir como base para una cabeza que mira hacia el frente, o un óvalo y un círculo juntos pueden crear la forma de una cabeza en una vista de tres cuartos.

Si bien puedes usar círculos y óvalos para crear casi cualquier cosa, es importante tener en cuenta que las formas redondeadas le darán a tu personaje una apariencia y una personalidad más suaves. Por lo general, verás que los protagonistas amistosos, los niños y las mujeres se componen de estas formas.

View this post on Instagram A post shared by Bee and PuppyCat (@beeandpuppycatshow)

¿Para qué sirven los cuadrados y rectángulos?

Así como los círculos y óvalos harán que un personaje se vea más lindo, los cuadrados y rectángulos lo harán parecer más fuerte. Las formas cuadradas son particularmente útiles para crear formas sólidas como torsos, piernas y manos. Un cuadrado, por ejemplo, es bastante similar a la forma de la palma de una persona, y los dedos se pueden simplificar a un rectángulo. Por lo tanto, puedes crear una mano estilizada uniendo los dedos rectangulares y el pulgar al cuadrado. Del mismo modo, puedes dibujar un puño cerrado dividiendo un cuadrado horizontalmente y seccionando el rectángulo superior en cuatro dedos. Luego, puedes agregar un pulgar en el costado agregando tres rectángulos unidos.

Si usas estas formas para representar las cabezas y caras de tus personajes, descubrirás que se verán más rígidos. Es por eso que suelen usarse para personajes más serios.

¿Para qué sirven los triángulos?

Si bien los cuadrados y los círculos serán las formas que más utilizarás al dibujar personas y caricaturas, los triángulos también son muy útiles. Por ejemplo, pueden ser narices simples para tus personajes. Solo tienes que dibujar un triángulo y luego borrar un lado o dejar la forma completa.

Además, los triángulos son formas efectivas para crear pies o zapatos desde varios ángulos. Intenta dibujar un triángulo isósceles y completarlo con detalles para convertirlo en un tenis o una sandalia.

View this post on Instagram A post shared by @peitalos

Combinaciones

Si bien cada forma es una gran herramienta, son más poderosas cuando se aplican juntas. Por lo tanto, si alguna vez te has sentido intimidado ante la idea de dibujar el cuerpo de una persona, intenta construirlo con diferentes formas. Esta estrategia te ayudará a comprender las proporciones en un nivel fundamental y facilitará el ajuste antes de que estés en un paso más avanzado.

Empezando por la cabeza, dibuja un círculo o un cuadrado. Luego, coloca un cuello rectangular corto en la parte inferior. A partir de ahí, intenta agregar un torso usando un rectángulo, triángulo u óvalo (la forma que elijas dependerá del tipo de cuerpo que tenga tu personaje y de la ropa que lleve). Luego, coloca rectángulos en el torso para crear los brazos y las piernas.

Necesitarás un poco de experimentación para ver qué tipo de formas se adaptan a tus personajes, y eso está bien. Al probar diferentes combinaciones, descubrirás lo que le gusta y lo que no te gusta y, finalmente, desarrollarás tu propio estilo en función de estos factores.

Con suerte, has aprendido algunos consejos sobre cómo dibujar personajes y caricaturas. Ahora, todo lo que queda es practicar lo que has aprendido. ¡Buena suerte!

Artículos relacionados:

Aprende a dibujar tres tipos de trenzas: básica, francesa y de espiga

Aprende a dibujar labios paso a paso y deja que tu arte hable por ti

Aprende a dibujar un zorro ártico durmiendo en 9 pasos

Aprende a dibujar tres tipos de árboles: roble, pino y palmera