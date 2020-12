Voluntarios de la comunidad sij preparan 6,000 comidas para camioneros varados

Desde que se corrió la noticia de la existencia de una nueva–y más contagiosa–cepa de coronavirus, Francia cerró sus fronteras a las personas que viajaban desde el Reino Unido. Esto significó que miles de camioneros quedaron varados en el puerto de Dover en Kent, Inglaterra, creando una enorme fila de camiones a lo largo de la carretera. Francia reabrió su frontera el miércoles de la semana pasada, permitiendo que aquellos con una prueba COVID-19 negativa cruzaran. Muchos camiones han sido podido pasar desde entonces y la larga cola sigue acortándose. Sin embargo, todavía quedan miles de conductores sin nada que hacer más que esperar.

Muchos de estos conductores no pudieron ir a casa ni ver a sus familias durante las fiestas, y mucho menos tener una cena de Navidad. Por ello, Khalsa Aid, una organización benéfica sij, se aseguró de que al menos pudieran tener comida caliente. El 22 de diciembre, Khalsa Aid llamó a Guru Nanak Darbar, uno de los Gurdwaras–lugares de culto del sijismo–más grandes de Europa en representación de la comunidad sij de Gravesend, Kent, y les pidieron que prepararan cientos de comidas. La comunidad rápidamente preparó 500 platos de curry de garbanzos y 300 platos de pasta y champiñones. Las comidas fueron recolectadas por Khalsa Aid, junto con una escolta policial y voluntarios, y fueron entregadas a los conductores hambrientos.

Jagdev Singh Virdee, portavoz de Guru Nanak Darbar dice, “[Khalsa Aid] se puso en contacto esta mañana alrededor de las 12 en punto y a las 2.30 pm vinieron a recoger la comida. Hicimos algunas llamadas telefónicas para reunir a los voluntarios porque ya estamos haciendo Langar, donde entregamos comida a personas vulnerables”. El sijismo se trata de ayudar a los demás, por lo que la comunidad de Guru Nanak Darbar está bien equipada para producir alimentos a una escala tan grande. Manpreet Singh Dhaliwal, presidente del Gurdwara, dice: “Eso es solo parte del sijismo. Es compartir tu riqueza con otros. Así que tenemos muchas acciones y nos encantaría compartirlas con otras personas”.

Tras las 800 comidas iniciales, se han reunido más voluntarios para preparar aún más platos. Hasta ahora, la comunidad ha preparado más de 6,000 comidas calientes. Khalsa Aid incluso ha estado trabajando en estrecha colaboración con los servicios de emergencia y una tienda de Domino's Pizza de la zona para darle miles de pizzas a los conductores. La extraordinaria amabilidad y el arduo trabajo de la comunidad sij seguramente hicieron una gran diferencia para los conductores varados. ¡Esperemos que todos lleguen pronto a casa!

Freshly cooked hot food is on its way to the truck drivers on the #M20 ! We have already coordinated 6000 meals since Tuesday!

Our thanks to @KulchaExpress for this very generous donation of food. @piersmorgan #OperationStack #MerryXmas pic.twitter.com/rffMtpSnnX

— Khalsa Aid (@Khalsa_Aid) December 25, 2020