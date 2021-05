LEGO lanza un set arcoíris que celebra la diversidad de la comunidad LGBTQIA+

En un intento por celebrar la diversidad de sus fans y “el mundo que nos rodea”, LEGO recientemente anunció un nuevo set llamado Everyone is Awesome (“Todos somos increíbles”). El colorido modelo de 346 piezas se inspira en la bandera de arcoíris—un símbolo de amor—y es el primer set de LEGO dedicado a la comunidad LGBTQIA+. Además, incluye 11 minifiguras monocromáticas de diferentes colores, cada una con un peinado único.

Diseñado por Matthew Ashton, vicepresidente de diseño de LEGO, el set busca mostrar que todo el mundo es apreciado. “Quería crear un modelo que simbolizara la inclusión y celebrara a todo el mundo, sin importar cómo se identifique o a quién ame”, dice Ashton. “Todo el mundo es único, y con un poco más de amor, aceptación y comprensión en el mundo, todos podemos sentirnos más libres de ser nuestro verdadero e INCREÍBLE ser. Este modelo demuestra que nos importa y que realmente creemos que ‘¡Todos somos increíbles!'”.

La idea del diseño nació de las propias experiencias personales de Ashton. Creció en los años 80, cuando ser gay significaba enfrentarse a muchos prejuicios. Y, debido a la crisis del sida, fue una época especialmente aterradora para toda la comunidad. En el blog de LEGO, Ashton comparte su propia experiencia al salir del clóset en los últimos años de su adolescencia. “Si alguien me hubiera dado este set en ese momento de mi vida, habría sido un gran alivio saber que alguien me apoyaba. Saber que tenía a alguien que me decía: ‘Te quiero, creo en ti. Siempre estaré aquí para ti'”. Y continúa: “Con este set solo quiero asegurarme de que estamos dando un poco de amor y apoyo a todos los que lo necesitan”.

Ashton también diseñó cada minifigura para representar la diversidad de la comunidad LGBTQIA+. Las figuras negras y marrones simbolizan a las personas de color, pero los otros tonos del arcoíris también tienen un significado. “También hemos añadido el azul pálido, el blanco y el rosa para apoyar y celebrar también a la comunidad trans”, dice Ashton. “Incluía a propósito la drag queen morada como un claro guiño al lado fabuloso de la comunidad LGBTQIA+”.

El set Everyone is Awesome tiene una altura de 10.24 cm y una profundidad de 12.80 cm, lo que lo convierte en la pieza perfecta para colocarla con orgullo en tu escritorio o estantería. Estará disponible en la tienda LEGO el 1 de junio, con motivo del inicio del Mes del Orgullo.

Todas las imágenes vía LEGO.

