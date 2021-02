Fósil de titanosaurio hallado en Argentina podría pertenecer al animal terrestre más grande de la historia

La Patagonia es conocida por sus hermosas vistas; pero entre los paleontólogos, la región también es conocida por sus fósiles. Los ricos depósitos de huesos han revelado que los dinosaurios gigantes alguna vez caminaron por los deltas de los ríos de la región. Un reciente artículo publicado en Cretaceous Research ha anunciado un nuevo y emocionante hallazgo en la provincia de Neuquén (Argentina), situada en el noroeste de la Patagonia. Años de cuidadosas excavaciones han desenterrado vértebras y huesos de la pelvis pertenecientes a un misterioso saurópodo gigante—un tipo de dinosaurio con cuello largo, cola larga y cuatro patas. Los investigadores tienen previsto seguir excavando en busca del resto del esqueleto, pero ya adelantan que podría tratarse del animal más grande que haya caminado sobre la Tierra.

Los fósiles se descubrieron en una formación rocosa llamada Candeleros, que se formó a partir de sedimentos en una llanura de inundación fluvial durante el periodo Cretácico tardío, hace unos 98 millones de años. El fósil fue descubierto en 2012 y las excavaciones comenzaron en 2015. Según un comunicado del Dr. José Luis Carballido (uno de los autores del artículo), “el espécimen es tremendo, porque está prácticamente articulado y tenemos más de la mitad de la cola, muchos huesos de la cadera y, obviamente, el espécimen está todavía [en] la roca, así que vamos a tener unos cuantos años más de excavaciones.” Hasta ahora, el equipo ha descubierto 24 vértebras de la cola de la bestia, así como partes de la cintura pélvica y escapular.

Aunque las excavaciones no están completas, los huesos que se han extraído sugieren que pertenecían a un dinosaurio enorme. Según el Dr. Alejandro Otero—autor principal del artículo—los huesos son “entre un 10 y un 20 por ciento más grandes” que en fósiles equivalentes de otros dinosaurios más grandes documentados anteriormente. Todavía no está claro si el nuevo fósil pertenece a una especie conocida o a una nueva aún no definida. Sin embargo, es claramente un tipo de titanosaurio.

Un titanosaurio es un tipo de saurópodo que ha aparecido en yacimientos fósiles de todo el mundo; los mayores ejemplares conocidos se han encontrado en la Patagonia. Un tipo conocido como Patagotitan pesaba 77 toneladas, mientras que el Argentinosaurus alcanzaba las 110 toneladas y hasta 40 metros de longitud. Aunque los paleontólogos tendrán que excavar un fémur o húmero del nuevo fósil para estimar su peso, el antiguo dinosaurio parece haber sido mucho más alto que los demás habitantes de la región. Se esperan más descubrimientos emocionantes a medida que el fósil siga emergiendo de la tierra.

