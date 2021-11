Estos carteles para rascar esconden un centenar de sorpresas en su diseño

Si estas buscando carteles o pósters que te inspiren, tenemos algo para ti. Ya sea que quieras combatir el aburrimiento, tener nuevas ideas para una cita o decidir qué película ver, los pósters para rascar de Gift Republic te mantendrán entretenido.

Por ejemplo, el cartel 100 Movies Bucket List, tiene 100 cuadritos para rascar con 100 películas que DEBES ver. Una vez que hayas visto la cinta que indica el póster, puedes rascar el cuadro y revelar una ilustración minimalista que hace referencia a la película. Tal como si estuvieras tachándola de tu lista, este proceso te impulsará a seguir viendo películas hasta que hayas descubierto todas las ilustraciones, completando así el póster.

Del mismo modo, el póster 100 Things To Do Bucket List te dará muchas ideas—desde tejer un suéter hasta hacer un largo viaje en carretera—que debes hacer al menos una vez en la vida. ¡Tendrás una larga lista de cosas por cumplir! Además, si quieres compartir una nueva experiencia con tu pareja, también tenemos el cartel 100 Dates To Go On Bucket List, con un centenar de ideas para citas creativas. Incluye desde planes en casa, como hornear un pastel, hasta actividades al aire libre, como remar en kayak.

A continuación, ve más detalles de estos increíbles pósters, y visita My Modern Met Store para comprar el tuyo.

Descubre nuevas cosas por hacer y diviértete con estos carteles para rascar.

Cartel “100 Movies Bucket List” de películas

Cartel “100 Things To Do Bucket List” de cosas por hacer

Cartel “100 Dates To Go On Bucket List” de citas creativas

¡Encuentra más pósters creativos en My Modern Met Store!

Gift Republic: Sitio web | Instagram

Artículos relacionados:

Encuentra los mejores productos creativos en My Modern Met Store

Prepárate para tu próximo destino con una de estas bolsas de viaje creativas

10+ Regalos creativos de menos de 10 dólares porque el detalle es lo que cuenta

Sigue a My Modern Met Store: Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter