Esta habitación de hotel de ‘El mago de Oz’ tiene su propio camino de baldosas amarillas

No hay lugar como el hogar, pero los fans de El mago de Oz seguro se sentirán como en casa en esta habitación temática. La habitación The Wizard of Emeralds en el hotel The Roxbury de Nueva York está inspirada en la película clásica de 1939, y los diseñadores lo han dado todo para transportar a los huéspedes al mágico mundo de Oz. Decorado con variadas e intensas tonalidades de verde y oro brillante, este espacio tiene un camino de baldosas amarillas real e incluso un par de zapatillas de rubí.

“El objetivo es huir del típico minimalismo hotelero moderno para convertirse en una especie de maximalismo”, dice The Roxbury en su página web. “Mientras la limpieza y la comodidad nunca se descuiden y siempre haya un guiño a la elegancia y la calidad, hemos aprendido que, como nosotros, la mayoría de la gente quiere algo diferente. Algo único. Algo que no sea marrón”. La experiencia proporcionada por The Roxbury ciertamente no es como la de ningún otro hotel. Incluso el baño sigue el tema fantástico, con un mural de amapolas venenosas que te acompañará mientras te preparas para ir a la cama.

“No está muy por encima de las chimeneas, pero tus problemas se derretirán como dulces de limón en esta habitación”, dice The Roxbury. “Sí, amigos, un camino de baldosas amarillas atraviesa el centro de la habitación (junto a una cama king size y un sofá cama) hasta que se une a un mural de nuestra versión de la Ciudad Esmeralda”.

Echa un vistazo a las fotos de la habitación The Wizard of Emeralds a continuación y conoce más sobre cómo puedes reservarla en el sitio web de The Roxbury. El hotel también tiene otras habitaciones temáticas, incluyendo la Mod Pod inspirado en los 60 y la encantadora habitación Samantha’s Cloud.

Incluye un camino de baldosas amarillas real que lleva a una Ciudad Esmeralda pintada en la pared.

Incluso hay un campo de amapolas venenosas en un mural en el baño.

