25 Regalos para artistas que son tan creativos como ellos

Tener una persona creativa en tu vida significa tener que buscar productos que sean más extravagantes y divertidos que el regalo promedio. Pero ¿sabes dónde encontrarlos? Estás de suerte. Hemos creado una colección especial a través de My Modern Met Store, que se fundó con la misión de ofrecerte los mejores productos creativos de fabricantes de todo el mundo.

Tenemos ideas de regalos para que los artistas puedan complementar su práctica en el estudio, aprendan sobre historia del arte y lleven su carrera artística al siguiente nivel. En nuestra selección encontrarás las revolucionarias Viviva Colorsheets, un set de acuarelas portátiles del tamaño de un smartphone que te permite crear arte sobre la marcha, así como figuras de acción de artistas como Frida Kahlo y Vincent van Gogh. Estos juguetes de vinilo de 12 centímetros de altura son el producto estrella de la empresa Today is Art Day, y los han hecho educativos al incluir, entre otras cosas, datos sobre el artista icónico que aparece en la caja.

My Modern Met Store tiene muchos libros útiles para los creativos de todo tipo. Uno de nuestros favoritos es 642 Things to Draw, un popular libro que ofrece un montón de ideas para dibujar. Pero si el destinatario de tu regalo ya tiene dominada la parte artística y está tratando de hacer crecer su tienda en línea, podría beneficiarse de libros como Art Inc. Escrito por la ilustradora Lisa Congdon, este libro podría ayudarles a alcanzar el éxito financiero a través de su trabajo.

Echa un vistazo a nuestra lista de ideas de regalos para artistas en My Modern Met Store a continuación.

Vela de El beso

Colección de calcetines de artistas modernos

Taza de Bob Ross

Muñeca kokeshi Dot

Libro: Artists and Their Cats

Figura de acción de Frida Kahlo

Muestrario de puntadas de bordado del círculo cromático

Set de 5 lápices de arcoíris

Set de acuarelas portátiles Viviva Original Colorsheets

Libro 642 Things to Draw

Figura de acción de René Magritte

Calcetines de ‘Núm. 7, edad adulta'

Chameleon Color & Blending System – set de colores complementarios en pastel

Rompecabezas de 1,000 piezas de jardín urbano

Libro de sabiduría de Frida Kahlo

Bolsa de tela de Keith Haring

Set de marcapáginas de grandes maestros

Maletín reciclado de ‘Girasoles'

Calcetines de ‘Yayoi Toesama'

Pin de ‘Basquicat'

Rompecabezas de 500 piezas ‘Eyes In The Garden'

Aretes de pincel y paleta

Rompecabezas de 1,000 piezas de ‘La gran ola'

Llavero de Frida Kahlo

Taza ‘Coffee Then Create'

