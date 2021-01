Esta ilusión óptica hace que figuras estáticas parezcan subir y saltar por una escalera

Otra increíble ilusión óptica está arrasando con internet. El usuario de Twitter Jagarikin creó la ilusión, que parece mostrar a una serie de figuras subir y saltar por unas escaleras. Llamada Super Illusion Brothers, la imagen en realidad tiene un truco: es estática. Si te estás preguntando cómo puede ser posible eso, la respuesta es bastante simple.

E trabajo de Jagarikin es un ejemplo de un fenómeno phi. Eso significa que usa colores claros y oscuros que se alternan para crear una sensación de movimiento. El alto contraste entre los colores engaña a nuestros ojos, haciéndolos creer que las imágenes estáticas se están moviendo hacia delante. De hecho, es fácil ver que las figuras no se están moviendo para nada si las observas de forma individual.

La única excepción a estas figuras estáticas es la de la esquina inferior derecha. Esa está moviendo sus brazos y piernas hacia adelante y hacia atrás, pero incluso si cubres esa figura, la ilusión sigue funcionando. Hipnótica e fascinante, la imagen ha causado un gran revuelo y ha provocado fuertes reacciones en Twitter. Pruébalo tú mismo y mira si eres capaz de detectar si estos Super Illusion Brothers se están moviendo realmente a algún lugar o no. Si todavía no lo ves, mira esta imagen sin el cambio de colores que demuestra cómo la ilusión falla si los colores no cambian.

El usuario de Twitter Jagarikin causó un gran revuelo con esta imagen que parece mostrar figuras subiendo y saltando desde una escalera.

En realidad, como muestra esta imagen, es solo una ilusión óptica creada con colores cambiantes.

La ilusión ha causado algunas reacciones fuertes mientras la gente trata de entender cómo funciona la imagen.

Enfóquense en las escaleras y relajen los ojos como si estuvieran viendo una de esas ilusiones de los 90; eso parece hacerlos dejar de saltar. Ahora, en cuanto a los chicos de las escaleras, voy a seguir bebiendo esta noche

¿Por qué vi esto 10 minutos esperando a que el chico de abajo a la derecha llegara a la orilla…?

Esto me tuvo pensando mucho tiempo. Siempre que soy demasiado perezoso para cambiar la función RBG de mi teclado y se pone en modo arco iris, juro que parece que las letras se mueven muy ligeramente dependiendo del color momentáneo. Y esto es exactamente así. Qué locura de ilusión.

Pues… me dio un calambre en la mandíbula por quedarme con la boca abierta tanto tiempo. ¡Asombroso!

Mis dos células cerebrales no pueden con esto

