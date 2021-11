Estos increíbles insectos de bambú se ven como criaturas de verdad

Los insectos pueden ser pequeños, pero ¿sabías que constituyen el 80% de las especies del mundo? Hay unos 900 tipos diferentes de insectos conocidos, lo que los convierte en el grupo de organismos más diverso del mundo. Para celebrar a los bichos, el artista japonés Noriyuki Saitoh esculpe insectos de bambú increíblemente detallados que parecen estar listos para escabullirse o volar.

Saitoh plasma la diversidad de los insectos a través de su arte. El bambú tiene una fibra muy resistente, pero también puede flexionarse mucho sin romperse. Estas cualidades lo convierten en el material perfecto para crear bichos complejos que presentan una amplia gama de formas y texturas. Desde libélulas y mariposas hasta escarabajos y arañas, Saitoh captura el carácter de cada bicho a escala 1:1.

Las delicadas antenas, los tórax y las patas están meticulosamente esculpidos en bambú, lo que revela la paciencia y el ojo de Saitoh para los detalles. Para los insectos alados, el artista empieza por crear intrincados marcos de bambú en forma de esqueleto, y luego añade papel artesanal translúcido por encima. El resultado se parece a las alas de los insectos reales que brillan con la luz.

Aunque cada insecto de bambú tiene un aspecto increíblemente realista, Saitoh subraya que no pretende hacer copias exactas de sus diminutos sujetos. El artista dice a My Modern Met: “Como no estamos haciendo especímenes o réplicas, damos prioridad a la impresión, las características y la sensación de apariencia en lugar de medir rigurosamente las dimensiones y crear proporciones con exactitud”. En su lugar, Saitoh deja que el ojo humano rellene los huecos en los que puedan faltar detalles. Explica: “Siento que la realidad de la obra se crea diluyendo los elementos y dejando espacio para la imaginación”.

Echa un vistazo a los increíbles insectos de bambú de Saitoh a continuación y encuentra más de su colección en su sitio web.

El artista japonés Noriyuki Saitoh esculpe insectos de bambú increíblemente detallados que parecen bichos de verdad.

Cada bicho está hecho meticulosamente a una escala 1:1.

Mira al artista hacer uno de sus increíbles bichos de bambú.

My Modern Met obtuvo permiso de Noriyuki Saitoh para reproducir estas imágenes.

