Este gato es tan relajado que se deja convertir en un jardín zen

Today seems as good a day as any to share these pics of the cat done as a Zen garden with the world pic.twitter.com/w3oJm8gacW

Los gatos son bastante tranquilos, pero hay un minino en Sydney, Australia, que es tan relajado que se ha convertido en un jardín zen. La profesor, escritora y poeta Sarah Holland-Batt usó un rastrillo pequeño y algunas piedras para transformar a su gata, Lola, en todo un paisaje japonés.

El pelaje color arena de Lola es la superficie perfecta para crear patrones arremolinados con un rastrillo, y el gato relajado parecía más que feliz de quedarse quieto mientras lo cepillaban con dedicación. Holland-Batt publicó imágenes de Lola como un jardín zen en Twitter, y las fotos no tardaron en volverse virales. “Gente, el gato ya tenía una gran energía de diva para empezar”, escribe Holland-Batt. “¿Qué voy a hacer con su ego ahora?”.

Las fotos inspiraron a otros a intentar lo mismo con sus propios gatos. Como era de esperar, no a todos los mininos les gustó que los rastrillaran. El dueño de un gato usó un tenedor y algunos guijarros para crear un jardín gatozen improvisado. Compartió una foto de su divertida creación y su gato no parece impresionado. Otro usuario de Twitter publicó un video de su gato golpeando irritadamente su rastrillo, junto con la leyenda: “Lo intentamos”.

Holland-Batt admite sentirse un poco responsable de los problemas de estos gatos no iluminados. “Mil disculpas a todos los demás gatos del mundo cuyos dueños ahora tienen grandes ideas sobre pequeños rastrillos”, dice. “¡Solo rastrilla a tu gato si le encanta, como a Lola!”

Si quieres un gato de jardín zen, Holland-Batt tiene un consejo: “Consigue un gato apacible si es necesario. La situación lo exige”.

Echa un vistazo a las fotos de algunos gatos de jardín zen a continuación.

People, the cat already had big diva energy to begin with. How will I cope with her ego now?

And a thousand apologies to all the other cats around the world whose owners now have Big Ideas about tiny rakes. Only zen-rake your cat if they love it, like Lola!

Happy gardening x pic.twitter.com/lXzYUE2UzK

— Sarah Holland-Batt (@the_shb) October 2, 2021