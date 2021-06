Talentoso artista transforma lápices en pequeñas obras de arte [Entrevista]

Los lápices son una de las herramientas más básicas, y son usados para diversas tareas que van desde hacer bocetos preliminares hasta producir dibujos detallados. Sin embargo, el artista bosnio Jasenko Đorđević le da un nuevo significado al “arte con lápices” con sus complejas esculturas en puntas de lápices. Al transformar cada lápiz de un mero instrumento a una obra maestra por derecho propio, el artista da vida a pieza usando el frágil grafito como su lienzo.

Atraído por el arte a pequeña escala desde que era niño, Đorđević experimentó con varios medios antes de decidirse por el grafito de los lápices. En un principio, se sintió inspirado a probar suerte con las esculturas miniatura en lápices gracias a Dalton Ghetti, un pionero de esta forma de arte. No obstante, el talentoso artista ha desarrollado su propio estilo y ha aprendido a expresarse en este medio, aprendiendo a través de prueba y error en el camino.

Tuvimos la oportunidad de platicar con este artista y conocer más sobre su proceso creativo, así como su pasión por estas esculturas en miniatura. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met con Jasenko Đorđević.

¿Cómo empezó tu interés por las miniaturas?

Desde que tengo memoria, siempre he mostrado interés por el arte, especialmente las miniaturas. En preescolar y primaria tuve mis primeros encuentros con el dibujo y las formas, e incluso entonces mis dibujos eran muy pequeños en comparación con el papel. También hice pequeñas esculturas de arcilla. Pero a medida que crecía y cambiaba, también lo hacía el material. Durante un tiempo estuve muy interesado en el arte de doblar papel: el origami. Mi desafío era hacer la figura más pequeña posible, lo que logré en el año 2000. Hice un pequeño bote con un trozo de papel de 1,5 mm por 2,5 mm, pero el bote de origami en sí tenía 1 mm de diámetro. Solicité el récord Guinness, pero por razones administrativas no fue admitido. Por supuesto, me dijeron que no tenían un historial similar por el momento.

(continúa) A principios del año 2010, me inicié en el arte de tallar grafito cuando mi hermano me envió un link de un artista llamado Dalton Ghetti (se presume que es el fundador de este arte) y me desafió a hacer algo similar. Pasaron unos días y logré enviarle el producto terminado. La primera escultura no fue tan buena, pero fue suficiente para despertar mi interés por este tipo de arte. En el momento en que comencé, Ghetti era el único artista que hacía este tipo de esculturas y, después de mí, algunos otros artistas comenzaron a hacer lo mismo.

¿Qué tienen los lápices en particular que te llevan a hacer todo tu trabajo en ese medio?

El lápiz siempre ha sido una herramienta para hacer arte, pero, en este caso, es el arte. Y eso es lo primero que me inspiró. Siempre ha sido muy simbólico para mí, el lápiz en sí, y cada escultura que surge de él tiene un significado y una historia detrás. La segunda razón es el desafío que plantea el grafito. El grafito es un material frágil y se rompe fácilmente. Se necesita mucha concentración durante largos periodos de tiempo para evitar interrupciones durante la producción. Además, el diámetro del lápiz está entre 0,5 mm y 0,4 mm (dependiendo del lápiz), por lo que no hay mucho espacio, especialmente para errores. Si se comete un error, se mide en décimas de milímetro. Cada escultura es un nuevo desafío, y el camino hasta su finalización es muy impredecible hasta el final.

¿Cómo surgen tus ideas sobre lo que vas a esculpir?

Mis motivos suelen depender del proyecto. A veces, un proyecto requiere un estilo Pop Art. En otros casos, la inspiración proviene de la naturaleza, obras famosas en el mundo de la arquitectura, reproducciones de obras de arte conocidas, etc. Además, a menudo creo una escultura que reflexiona sobre un determinado problema de la sociedad, tanto a nivel local como global. Al principio, hacía formas que no requerían muchos detalles y que se ajustaban fácilmente a la superficie de grafito. Hoy en día, mis esculturas son mucho más complejas y requieren determinación. La mayoría de las veces, el diseño lo elige el cliente, y en realidad prefiero estos porque no son subjetivos.

(continúa) Cuando elijo qué esculpir, soy más consciente del procedimiento que se llevará a cabo, junto con los riesgos potenciales durante la producción. Cuando lo tomo todo en consideración, la mayoría de las ideas se rechazan desde el principio. El cliente no tiene conocimiento de los riesgos y, en su mayoría, desconoce el proceso de creación de esculturas. Tampoco conocen las dimensiones de la escultura y sus detalles. El cliente solo sabe lo que quiere como diseño y depende de mí hacer que esa idea cobre vida. Por supuesto, a veces tengo que rechazar un proyecto porque no es técnicamente posible.

¿Cómo es el proceso de crear cada pieza?

Comienzo eligiendo un diseño. Debido a que la superficie del grafito es limitada, no es posible llevar a cabo todas las ideas. En primer lugar, dibujo un motivo de cómo se supone que debe verse en el lápiz. En segundo lugar, estimo cuáles son los puntos débiles de la escultura: los lugares donde la escultura podría romperse fácilmente. Según el diseño que elijo y el tipo de lápiz (redondo o cuadrado), preparo las herramientas adecuadas (varios tipos de bisturíes quirúrgicos), y luego puede comenzar el proceso. El proceso de tallado se divide en dos fases. Durante la primera fase, que dura entre cinco y diez horas, trato de obtener el contorno aproximado de la escultura que implica cómo se verá el producto terminado.

(continúa) Después de la primera fase, tomo un par de imágenes de alta resolución para ver si necesita alguna corrección adicional. Estas esculturas tienen aproximadamente 4 mm de diámetro y entre 10 y 20 mm de alto, por lo que es muy difícil notar detalles diminutos a simple vista. Una vez que estoy seguro de que la escultura satisface todos mis criterios estéticos deseados, puede comenzar la fase dos. La fase dos es la fase de detalle, la fase en la que se realizan todos los detalles finos. Esta porción requiere un microscopio y puede tardar hasta dos días, dependiendo de la complejidad de la escultura. Cuando la fase dos está completa, también lo está la escultura. Como último paso, tomo un par de fotografías para mi archivo y le doy un número de serie.

¿Cuál ha sido la parte más difícil de tu carrera como artista?

El comienzo fue el más difícil porque, en ese momento, solo tenía la idea y no el conocimiento para tallar esculturas. Utilicé el lápiz como herramienta, sin pensar en su grosor, la calidad del grafito, y sobre todo en las marcas en el lápiz (H y B) que lo describen. Además, no existen herramientas específicas para este tipo de arte. Con el tiempo, aprendí las diferencias entre los tipos de grafito y su dureza, y finalmente encontré el mejor lápiz que se adaptaba a mis necesidades junto con las herramientas adecuadas.

¿Qué ha sido lo más gratificante?

Ese tendría que ser el periodo de 2015 a 2016, cuando mi trabajo se hizo famoso en foros de Internet y varias agencias de noticias. Como resultado, se compartió con el resto del mundo. Durante ese periodo se me abrieron muchas puertas. Incluso tuve mi primera exposición internacional en Noruega. Fue el momento en que decidí que este sería el camino que elegí seguir, y siento que no estaba equivocado.

¿Tienes una pieza o proyecto favorito en el que hayas trabajado hasta ahora en tu carrera?

Tengo algunos proyectos y campañas que tienen un lugar especial en mi corazón. Uno de ellos es el Proyecto Alfabetización donde realicé una serie de esculturas que reflexionan sobre los derechos humanos. El proyecto que realicé para Amnistía Internacional también tenía el objetivo de ayudar a las personas que han sido perjudicadas. Disfruto trabajando en este tipo de proyectos porque puedo abordar ciertos problemas sociales con mi trabajo.

¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre tu trabajo?

He estado haciendo esto durante mucho tiempo y todavía no me he aburrido. Me ha dado sentido, oportunidades, (por supuesto) placer y, por último, pero lo más importante, me ha dado libertad. Libertad de la monotonía de la vida cotidiana y, a veces, libertad de mis propios pensamientos.

Jasenko Đorđević: Sitio web | Instagram | Facebook | Twitter

My Modern Met obtuvo permiso de Jasenko Đorđević para reproducir estas imágenes.

