Los 17 mejores lápices de dibujo para profesionales y principiantes que aman dibujar

En la mayoría de las industrias creativas, es imposible prescindir de una herramienta fundamental: el lápiz. Sin importar si eres un arquitecto establecido, un artista profesional o si apenas estás aprendiendo a dibujar, tener un buen lápiz de dibujo es esencial.

Si bien hemos explicado cómo elegir los mejores lápices de colores, existen otras consideraciones al pensar en el lápiz de grafito adecuado para tu colección. De hecho, lo más probable es que, como la mayoría de los artistas, terminarás usando varios lápices diferentes dependiendo del efecto que estés buscando.

Encontrar los mejores lápices de grafito para darle vida a tus bocetos y diseños puede parecer un desafío, pero prácticamente se reduce a tus preferencias personales. Una vez que sepas con qué marca te acomodas más, puedes mezclar y combinar lápices de diferentes grados para ampliar tus capacidades de dibujo. Notarás que gran parte de nuestras sugerencias son sets de lápices, lo que te permitirá experimentar con una amplia variedad de líneas y sombras, pero ten en cuenta que cada marca también vende sus lápices de forma individual.

Cómo escoger el mejor lápiz para dibujar

A la hora de elegir el lápiz de grafito perfecto, en lo primero que tienes que pensar es tu estilo de dibujo. Si vas a hacer ilustraciones detalladas con líneas finas, necesitarás un tipo de lápiz diferente al que usarías si fueras a hacer bocetos con mucho sombreado. ¿Usas líneas gruesas y oscuras en tus dibujos, o prefieres los trazos más suaves y delgados? Conocer cuál es tu estilo artístico personal hará que tu elección sea mucho más fácil.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los artistas usa más de un tipo de lápiz. Es por esto que muchos fabricantes venden sets de lápices de dibujo con diferentes grados de dureza, lo que te permitirá combinar diferentes tipos de trazo en la misma imagen.

Graduación y clasificación de los lápices

Una vez que hayas decidido qué tipo de ilustración vas a hacer, es necesario escoger el grado de dureza de tu lápiz. Mientras que los lápices de colores están hechos de cera y pigmento, los lápices de dibujo se hacen de una mezcla de arcilla y grafito. La combinación de estos dos elementos da origen a los trazos, pero el tipo de línea que produzcan dependerá de la cantidad de arcilla presente en el lápiz. En términos generales, entre más arcilla tenga la mezcla, más duro será el lápiz y más suave será el trazo.

Probablemente hayas escuchado hablar del famoso lápiz número 2, que es el que se usa para los exámenes estandarizados en las escuelas. Esta escala de graduación es estadounidense y va del 1 al 4, pero en el resto del mundo la clasificación es diferente. La mayoría de los fabricantes se basa en la escala HB, donde “H” representa la dureza (“hardness”) y “B” la oscuridad del trazo (“blackness”). El lápiz número 2 es equivalente a HB en esta escala.

La escala HB va desde 9H, el lápiz más duro que deja marcas finas y suaves, hasta 9B, el más suave y con más cantidad de grafito que deja marcas negras y profundas. Aunque los fabricantes se basan en esta escala a la hora de clasificar sus lápices, ten en cuenta que todo es relativo dentro de una marca determinada, por lo que el trazo de un mismo lápiz H6 puede variar ligeramente de un fabricante a otro.

Una vez que sepas qué tipo de línea puedes obtener con cada tipo de lápiz, será fácil mezclar y combinar para crear un juego de lápices que se ajuste a tus necesidades como artista.

Los mejores lápices de dibujo

Lápices de dibujo Derwent Graphic (set de 12)

Disponibles en sets que incluyen una gran variedad de grados de dureza, los lápices de Derwent son los favoritos de tanto principiantes como profesionales. Puedes elegir entre sets de lápices suaves, duros o intermedios dependiendo de lo que vayas a dibujar, y la gente señala que son muy fáciles de afilar, lo que los hace buenos para ilustraciones detalladas. Además, tienen buen agarre gracias a su forma hexagonal.

Set de dibujo Prismacolor Premier (set de 18 piezas)

El set de dibujo de Prismacolor es un buen kit de introducción para empezar a hacer bocetos. Incluye siete lápices de diferentes grados, así como cuatro lápices de grafito sin madera. Estos permiten hacer hermosos trazos amplios cuando se usan de lado y son ideales para experimentar con técnicas diferentes. Además, el set incluye lápices solubles en agua, que transforman los trazos al ponerse en contacto con agua. Este kit de dibujo es una gran herramienta para empezar a dibujar en serio.

Set de lápices de grafito Staedtler Mars Lumograph (set de 12)

Para muchos artistas, no hay nada mejor que los lápices de dibujo de Staedtler. El set Mars Lumograph en particular es conocido por su consistencia y durabilidad, lo que los hace una excelente opción para el trabajo detallado. También se borran con facilidad, por lo que no dejan manchas en el papel. El set estándar de Staedtler es increíblemente versátil e incluye lápices 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H y 4H. “Uso los lápices Staedtler Lumograph profesionalmente desde hace 30 años, y en todo ese tiempo no he encontrado nada que los supere”, dice el artista y educador de arte Mike Sibley. “Incluso los regalo en mis talleres”.

Lápices Lyra Rembrandt Art Design (set de 12)

En cuanto a relación calidad-precio, los lápices de Lyra Art no tienen comparación. La rigidez de su grafito los hace ideales para el dibujo técnico, y seguramente encontrarás lo que buscas en su gama de 17 grados de dureza. “Los mejores lápices para dibujar. Su grafito es de excelente calidad; es suave y fácil de difuminar. Una gran variedad de dureza para cubrir todas tus necesidades artísticas”, escribe una usuaria.

Set de lápices de grafito Faber-Castell 9000 (set de 12)

Faber-Castell es una marca alemana conocida por la calidad de sus productos, y los lápices del set Faber-Castell 9000 no son la excepción. La marca vende sets con lápices de diferentes grados, o puedes comprar paquetes individuales de lápices en cada grado. Conocidos por su consistencia y durabilidad, estos lápices se afilan fácilmente y rara vez se rompen. Además, el empaque de aluminio hace que sea fácil llevar este set contigo a todos lados. No es de extrañar que sean los favoritos de muchos artistas, sin importar su estilo o experiencia.

Lápices de dibujo profesionales Tombow Mono (set de 12)

La marca japonesa Tombow es conocida por sus lápices de alta densidad, lo que significa que se afilan fácilmente y permanecen así por más tiempo. Los lápices Mono tienden a ser más oscuros de lo normal y prácticamente no manchan. Las líneas de estos lápices son tan oscuras que llegan a parecer hechas en tinta, por lo que son los preferidos de los artistas que se enfocan en el trabajo con líneas.

Set de lápices de grafito sin madera Cretacolor Monolith

Los lápices sin madera suelen ser más caros, pero por lo general son mucho más duraderos. Los lápices sin madera de Cretacolor son ideales para hacer sombreados y el grafito en ellos es soluble en agua. Este kit de Cretacolor también incluye una goma moldeable y un sacapuntas, por lo que tienes todas las herramientas que necesitas en una sola caja.

Lápices de dibujo General Semi-Hex (Paquete de 4)

General Pencil Company ha creado lápices desde 1889, y la calidad de sus productos ha resistido la prueba del tiempo. En las tiendas especializadas, a menudo encontrarás que estos lápices se venden individualmente; sin embargo, este paquete de cuatro te ofrece más valor por tu dinero, especialmente si prefieres el grafito más suave. El juego contiene lápices HB, 2B, 4B y 6B.

Lápiz de grafito Prismacolor Ebony (paquete de 12)

El lápiz de grafito Ebony de Prismacolor, de grado 2B, es una excelente elección si estás buscando un lápiz que ofrezca trazos suaves pero profundos. Su suavidad hace que sea fácil de difuminar, y aunque su color no es negro oscuro, es bastante profundo para ser grafito. Vas a tener que sacarles punta seguido, pero son los preferidos de varios gracias a que su sombreado se parece mucho al que se obtiene con carbón.

Lápices de dibujo de grado profesional ARTEZA (set de 12)

Este set de 12 lápices incluye todos los grados que necesitarás para dibujar. Este exhaustivo juego incluye lápices desde el 6B hasta el 4H y te ofrece todo el rango necesario para completar todo tipo de dibujo–desde trazos rápidos hasta trabajos más precisos. ARTEZA presume que tienen una “adhesión especial que hace que el grafito sea extra resistente a la rotura”, por lo que la punta durará mucho tiempo.

Lápices Palomino Pearl (caja de 12)

Aunque es relativamente nueva, la marca californiana Blackwing ya se ha establecido como una de las favoritas entre los ilustradores. Los lápices Palomino Pearl tienen un elegante cuerpo blanco con suave grafito japonés de dureza media, por lo que son ideales para hacer lettering y trabajo detallado de líneas.

Set de regalo Caran D'ache Graphite Line

Que no te asuste el precio. Caran D'ache está pensado para artistas profesionales que quieren trabajar con materiales de la mejor calidad. La marca es la única fabricante de lápices de Suiza y han hecho estudios para asegurarse de que sus materiales funcionen a la perfección, por lo que no es ninguna sorpresa que sean amados por un gran número de artistas. Este set de regalo incluye 15 lápices de grafito, 3 lápices solubles en agua y varios accesorios. Algunos dicen que este es el mejor set de lápices en el mercado, y que una vez que los pruebes nunca volverás a usar otra marca.

Lápiz mecánico ROtring Rapid PRO, 0.5 mm

ROtring es uno de los nombres más conocidos cuando se habla de lápices mecánicos para dibujo técnico, y este modelo continúa con esa tradición. Este lápiz mecánico está diseñado para evitar que la mina se rompa, lo que significa que no gastarás mucho dinero en repuestos. Con punta retractible y agarre de metal, seguramente no tardará en volverse tu herramienta favorita para hacer bocetos.

Lápiz mecánico Faber Castell Grip 2011, 0.7 mm

El lápiz mecánico Grip 2011 de Faber-Castell ha ganado premios de diseño, y es fácil ver por qué. Los puntos de goma a lo largo de su cuerpo triangular hacen que sea cómodo y fácil de agarrar. También viene con un borrador e incluye minas.

Lápiz mecánico para dibujo técnico Staedtler Mars 780

Si buscas un lápiz mecánico para hacer bocetos técnicos, dale una oportunidad al Staedtler Mars 780. Quienes los han usado se refieren a estos lápices como un objeto valioso que usan por años, por lo que solo lo reemplazan cuando es necesario. “He usado este portaminas en específico por más de una década y cuando lo perdí simplemente tuve que reemplazarlo”, escribió un comprador. “El lápiz en sí mismo es ligero, con un peso agradable en el mango de metal. Contrario a lo que podrías esperar, el agarre es muy cómodo y bastante suave”.

Lápiz mecánico Pentel GraphGear 1000

Trabajarás cómodamente con el lápiz mecánico Pentel GraphGear. Este portaminas está incrustado con almohadillas suaves que se sentirán bien en tus dedos. Además, cuenta con un retractor doble para sacar y retraer la punta con facilidad.

Este artículo ha sido editado y actualizado. Todos los precios están en dólares estadounidenses.

