Este juego de memoria te reta a emparejar gatos con sus “dobles” humanos

Los gatos tienen personalidades y apariencias tan diversas como los humanos. Por ello, no debería de sorprendernos que la gente se sienta atraída por felinos que poseen las mismas cualidades que ellos. Pero ¿qué tan bueno eres para identificar esas similitudes? El nuevo juego Do You Look Like Your Cat? (“¿Te pareces a tu gato?”) pondrá a prueba tus habilidades a través del emparejamiento y la memoria.

Do You Look Like Your Cat? es la continuación del famoso juego Do You Look Like Your Dog? (“¿Te pareces a tu perro?”), que reta a los jugadores a emparejar a cachorros con su “doble” humano. La versión gatuna tiene un formato similar, con la misma paleta de colores vibrantes y divertidos retratos tomados por Gerrard Gethings. Algunas de las parejas incluyen a un adorable exótico de pelo corto con expresión preocupada y un bigote blanco, y a un hombre preocupado con el mismo vello facial. Otro par es un persa exótico con una melena impresionante y un motociclista barbudo con bigotes igual de grandes. En total hay 25 de estas parejas (50 tarjetas) que están diseñadas para jugar en un formato de juego de memoria.

El juego fue lanzado por Laurence King Publishing y ya está disponible a través de Amazon.

El fotógrafo Gerrard Gethings tomó divertidas fotos de gatos y personas para un juego de memoria llamado Do You Look Like Your Cat?

¿Puedes encontrar a la pareja perfecta?

My Modern Met obtuvo permiso de Laurence King Publishing para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Adorables fotos nos muestran cómo lucen los gatos desde abajo