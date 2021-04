Dos equipos de futbol detienen un partido para que los jugadores musulmanes rompan el ayuno del Ramadán

Todos los musulmanes que observan el Ramadan deben abstenerse de comer y beber—incluso agua—desde el amanecer hasta el anochecer durante 30 días. Sin duda, el ayuno es agotador para el cuerpo, y para los atletas profesionales que requieren de una nutrición o hidratación adecuadas, el “mes sagrado” representa un desafío adicional en su rendimiento. En un esfuerzo por mostrar su apoyo a sus compañeros musulmanes, los jugadores de los equipos Crystal Palace y Leicester City de la Premier League de Inglaterra detuvieron su partido el lunes por la noche para que dos jugadores pudieran romper su ayuno.

Después del anochecer, los musulmanes suelen romper su ayuno con un iftar, una cena con agua o leche. Aunque los futbolistas no tuvieron tiempo para una comida completa, pudieron calmar su sed y consumir algunas calorías. Poco después de la puesta del sol, en el minuto 35 del partido, el portero del Crystal Palace, Vicente Guaita, se abstuvo de hacer un saque de meta para que los jugadores musulmanes de ambos equipos pudieran tomarse un descanso. Esto permitió que el defensa del Leicester City, Wesley Fofana, y el mediocampista del Palace, Cheikhou Kouyate, disfrutaran brevemente de agua y gel energético.

La semana pasada, el entrenador del Leicester City, Brendan Rodgers, sacó a Fofana del partido al minuto 60 para que rompiera su ayuno. No obstante, el partido del lunes por la noche marcó la primera vez que un juego de Premier League fue detenido durante el Ramadán para que los jugadores musulmanes pudieran hidratarse. La decisión fue tomada antes del partido durante una reunión entre los dos capitanes. Esta muestra de espíritu deportivo nos recuerda que debemos respetar la fe y las culturas de otras personas. Fofana agradeció al equipo contrario por su apoyo en Twitter con el mensaje: “Eso es lo que hace que el fútbol sea maravilloso”.

Este año, el Ramadán tiene lugar del 12 de abril al 12 de mayo.

Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That's what makes football wonderful 🙏🏾✊🏾#WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo

— LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) April 26, 2021