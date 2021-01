El artista Juho Könkkölä se vale del arte del origami para crear esculturas de papel. En sus creaciones no hay un solo corte y aún así, sus piezas son increíblemente detalladas. El proyecto más reciente de Könkkölä (y quizás el más impresionante hasta la fecha) es una escultura de un samurái. El guerrero aparece blandiendo una espada, y el artista incluso capturó la esencia de la armadura tradicional incluyendo el kabuto (casco) y el haidate (armadura para muslos). Con este nivel de minuciosidad, es difícil creer que este samurái fue creado sin cortar el papel ni usar pegamento.

“La idea para el personaje nació de mi guerrero samurái de origami anterior, que hice hace casi un año (marzo de 2020)”, Könkkölä le dice a My Modern Met. “La obra fue un éxito por su cuenta, llevó mi estilo hacia una dirección que no esperaba, pero sabía que era algo que necesitaba ser más explorado; me dejó pensando que podría doblar un mejor samurái”.

En el otoño de 2020, el artista decidió rehacer la figura. “Usé el samurái previo como mi punto de partida y empecé a rediseñar sus elementos uno por uno. Terminé rediseñando todas las partes, y a menudo encontré nuevas formas de agregar más detalles al personaje”. Könkkölä comenzó con una hoja cuadrada de 95 centímetros de papel de arroz Wenzhou. Luego, predobló el material para darle la forma final a la escultura. “El papel predoblado tiene una gran cantidad de pliegues, e incluso después de doblarlo”, explica en Instagram, “todavía hay mucho trabajo que hacer antes de que esté terminado. Puedes ver cómo se desarrolla cada una de las partes en el proceso de plegado”.

Predoblar el papel solo tomó un par de días; Könkkölä pasó casi todo un mes terminando y dándole forma a la figura. En las fotos que verás a continuación, Könkkölä muestra cómo el samurái empezó a cobrar vida poco a poco. Usando clips de carpeta, así como grandes pliegues que se volvieron cada vez más pequeños, la estructura tridimensional finalmente se volvió lo suficientemente grande como para sostenerse por sí sola.

En total, completar el samurái tomó tres meses, desde la planeación hasta la ejecución. De hecho, Könkkölä hizo el personaje cuatro veces antes de producir la versión final. Continúa hacia abajo para ver los maravillosos detalles de esta pieza. Y para más origami, sigue a Könkkölä en Instagram.

El artista Juho Könkkölä creó un increíble samurái de origami; nunca cortó el papel ni utilizó pegamento.

Könkkölä comparte como fue el proceso en estas imágenes:

Juho Könkkölä: Sitio web | Instagram | Facebook

My Modern Met obtuvo permiso de Juho Könkkölä para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Entrevista: Esta pareja crea lámparas de origami que le darán un toque de originalidad a tu hogar

Estas esculturas abstractas están hechas de miles de tiras de papel pintadas a mano

11 Innovadores artistas de origami que hacen maravillas con papel plegado