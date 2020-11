Estas increíbles esculturas humanas desaparecen cuando las ves desde ciertos ángulos

El escultor Julian Voss-Andreae busca que quien mire su trabajo cuestione los paradigmas que a menudo damos por sentado. Específicamente, el renombrado artista quiere cambiar las convenciones de la física newtoniana, que ven el mundo como una colección de objetos discretos que dependen de otras fuerzas. Con un título de postgrado en física cuántica, Voss-Andreae utiliza la escultura para demostrar la integración fundamental del universo. Desde ciertos ángulos, sus esculturas figurativas desaparecen en el entorno que las rodea—demostrando que los humanos no podemos separarnos de la naturaleza.

La mecánica cuántica postula teorías de materia—átomos y fuerzas que trabajan juntas para construir el universo. Las esculturas de Voss-Andreae llevan estas teorías a las mentes de quienes ven su trabajo. Sus enormes figuras “cuánticas” humanas están hechas de láminas paralelas cortadas para formar rostros, brazos y piernas. Las esculturas parecen ser sólidas cuando se miran de lado; sin embargo, se fracturan en ondas cuando uno se mueve alrededor de la obra. A medida que las rendijas de luz emergen de entre las finas hojas de metal, la estatua eventualmente deja de ser visible—parece desintegrarse por completo en el aire. El movimiento alrededor de cada obra es evidencia de un “cambio de paradigma” a medida que la forma se funde con su entorno.

Las esculturas que desaparecen de Voss-Andreae son solo una muestra del compromiso de su trabajo con la ciencia. El artista funde esculturas de bronce de ARN y ADN y moléculas de carbono 60 (también conocidas como “buckybolas”), así como anticuerpos de acero inoxidable. En un comunicado, el artista elaboró sobre lo que significa combinar el arte con la ciencia, en particular la física cuántica. “Contrariamente a nuestros prejuicios sobre el funcionamiento del universo, no hay ninguna ‘realidad' independiente de nosotros”, escribe Voss-Andreae. “De manera similar, la división que percibimos entre nosotros y el resto de nuestro mundo resulta ser una ilusión: en última instancia, no podemos separarnos de nosotros mismos y del resto del universo, tanto en un sentido físico como en cuanto a nuestras acciones”.

Al igual que sus esculturas se desvanecen en el mundo que las rodea, también debe hacerlo la conciencia humana. Es necesaria una integración—emocional y ambiental—para enfrentar los problemas modernos como el cambio climático. Voss-Andreae afirma: “Las lecciones de la física cuántica nos ofrecen un vistazo a una forma diferente de tratar con los demás y con nuestro mundo y creo que es fundamental que esas ideas embrionarias empiecen a formar parte de nuestra cultura general”.

Sigue hacia abajo para ver las estatuas que desaparecen de Voss-Andreae y conoce más de su trabajo en su sitio web.

El escultor y físico Julian Voss-Andreae crea esculturas de metal que desaparecen a medida que te mueves alrededor de ellas.

Las formas humanas están compuestas por láminas metálicas paralelas cortadas estratégicamente.

Voss-Andreae explora los paradigmas que son clásicamente aceptados, y la idea de que esos paradigmas deben cambiar para tratar los problemas (y posibilidades) del futuro.

El trabajo del artista también se basa en otros conceptos científicos, incluyendo el ADN, el ARN y los anticuerpos.

Voss-Andreae cree que la física cuántica proporciona una visión del mundo que es a la vez verdadera y necesaria: todos los átomos están completamente integrados y son inseparables. Esto debe ser reconocido si queremos entender el universo.

Las estatuas “cuánticas” de Voss-Andreae son un recordatorio de la interconexión del universo.

Mira cómo desaparece la escultura mientras caminas a su alrededor.

