La actriz Kaley Cuoco se ofrece a comprar el caballo que fue golpeado en los Juegos Olímpicos

La actriz y productora estadounidense Kaley Cuoco es quizá más conocida por interpretar a Penny en The Big Bang Theory. Sin embargo, cuando no está actuando, Cuoco tiene una segunda pasión: la equitación. La actriz ha participado en competencias ecuestres desde los 15 años y ha amado a estas majestuosas criaturas toda su vida. Como defensora de los derechos de los animales, Cuoco compartió recientemente una serie de historias de Instagram en las que condenaba a la entrenadora alemana que golpeó a Saint Boy, un caballo montado por la pentatleta olímpica Annika Schleu en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No solo calificó el incidente como “puro comportamiento sin clase”, sino que también se ofreció a salvar al caballo. Escribió: “Voy a comprar ese caballo y le daré la vida que debería tener. Pongan un precio”.

Los pentatletas modernos no utilizan sus propios caballos para el concurso de salto ecuestre. En su lugar, se les asigna uno al azar y se les da solo 20 minutos para calentar antes de competir. El 6 de agosto, Annika Schleu fue emparejada con Saint Boy, que desde el principio mostró claros signos de angustia. Un video reciente muestra a la entrenadora del equipo de pentatlón moderno de Alemania, Kim Raisner, instando a Schleu a “pegarle de verdad”, después de que la jinete no consiguiera controlar el caballo. A medida que Schleu se desesperaba y frustraba, el caballo se ponía más ansioso y desobediente. La entrenadora entonces es captada por la cámara golpeando el trasero del caballo con su puño. Esta violenta acción provocó una oleada de indignación por parte de los amantes de los animales, y posteriormente fue descalificada de los Juegos Olímpicos.

Cuoco compartió sus sentimientos sobre el incidente en sus historias de Instagram. “Siento que es mi deber hablar sobre esta desgracia”, escribió. “Esto no es salto ecuestre olímpico. Esto es una asquerosa representación abusiva de nuestro deporte en muchos sentidos”. La actriz añadió: “Este equipo debería estar avergonzado”. Después, Cuoco se dirigió personalmente a Schleu, diciendo: “Tú y tu equipo no enaltecieron ni a tu país ni a este deporte. Nos haces quedar mal. Debería darte vergüenza, y que Dios se apiade de cualquier animal que entre en contacto contigo”.

Tras afirmar que quería comprar el caballo y darle una vida mejor, la apasionada jinete escribió después: “No estaba bromeando”. ¡Esperemos que pueda hacerlo realidad!

La actriz estadounidense Kaley Cuoco recientemente dijo que quiere darle un hogar cariñoso a Saint Boy, un caballo que fue golpeado por la entrenadora del equipo de pentatlón moderno de Alemania, Kim Raisner.

Cuoco es una apasionada de la equitación y ha amado a los animales toda su vida.

