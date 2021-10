Esta mujer busca llevar el arte latino a los grandes museos estadounidenses [Entrevista]

Tras siglos y siglos de exclusión, muchas instituciones estadounidenses por fin están haciendo frente a su historia a través de esfuerzos a favor de la igualdad y la inclusión. Educar al público sobre estos temas también ha sacado a la luz las barreras a las que se enfrenta el arte latino a la hora de formar parte de los museos. Si bien la población latina en Estados Unidos es tan estadounidense como cualquier otra, los artistas latinos rara vez están representados en las colecciones de los museos del país. De hecho, un estudio de 2019 centrado en la diversidad en los museos descubrió que en 18 de los más grandes museos estadounidenses, solo el 2.8% de los artistas en sus colecciones eran latinos.

El Museo Smithsoniano, que es uno de los más visitados del país, ha ideado algunas formas innovadoras de atraer a los amantes del arte para que vuelvan a experimentar las exposiciones en persona. Entre el personal del Museo Smithsoniano se encuentra la primera curadora de arte latina de la Galería Nacional de Arte, Karen Vidangos. Esta especialista en redes sociales, de origen boliviano-estadounidense, ha unido su pasión por el arte con su experiencia para reforzar la presencia de la comunidad latina en las instituciones museísticas.

Como estratega digital y defensora del arte latino, Vidangos decidió crear sus propias plataformas de redes sociales y base de datos en línea para compartir sus experiencias como latina trabajando en el mundo de los museos. Es la orgullosa fundadora de Latina In Museums y The Latinx Art Collective (o LAC).

So I never announced it on Twitter but I launched the Latinx Art Collective, the first digital collective exclusively for U.S. Latinx artists and their supporters across the nation. This is a space for collectors and artists to find each other. Join: https://t.co/PxUWuhjisl pic.twitter.com/tFhKfN27TC

— Karen Vidangos (@latinainmuseums) September 22, 2021