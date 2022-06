El Instituto Smithsonian anuncia la posible ubicación de dos nuevos museos de mujeres y latinos

Con sus 19 museos, el Instituto Smithsonian es el museo, complejo educativo y centro de investigación más grande del mundo. Y, en la próxima década aproximadamente, la institución pretende añadir otros dos museos a su colección. Uno es el Museo Smithsonian de la Historia de la Mujer Estadounidense y el otro el Museo Nacional del Latino Estadounidense.

Ambos proyectos llevan varios años en marcha, pero no fueron autorizados por el Congreso de Estados Unidos hasta 2020. Ahora, el Instituto Smithsonian ha anunciado otro emocionante avance: han hecho una selección de cuatro posibles sitios para los nuevos museos. Estos son el Edificio de Artes e Industrias situado junto al Castillo Smithsonian, un terreno no urbanizado situado al norte del espejo de agua del Capitolio, una sección de terreno no urbanizado frente al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian, y una sección de terreno no urbanizado cerca de Raoul Wallenberg Place S.W. y la avenida Maine S.W.

“El Museo Nacional del Latino Estadounidense mostrará la historia, el arte, la cultura y los logros científicos de los latinos para contar una historia más profunda, matizada y completa sobre lo que somos como nación”, dice Lonnie G. Bunch III, secretario del Instituto Smithsonian. Una exposición recientemente inaugurada en el Museo Nacional de Historia Estadounidense titulada ¡Presente! A Latino History of the United States, que recorre la historia de Estados Unidos a través de las perspectivas latinas, ofrece un adelanto de lo que será el futuro museo.

Del mismo modo, el Museo Smithsonian de Historia de la Mujer Estadounidense puede visitarse actualmente en línea mientras se le busca un lugar físico. “El Smithsonian quiere que el papel de las mujeres en la historia de Estados Unidos sea conocido, preciso, reconocido y alentador”, se dice en el sitio web del Smithsonian. “El museo reconocerá los logros de las mujeres, las formas en las que hicieron historia y las comunidades que representan”.

Aunque estos dos museos están generando mucha expectativa, el Smithsonian cree que se abrirán dentro de al menos 10 años, o incluso tal vez más. “Es un proceso complicado”, explica Jorge Zamanillo, director fundador del Museo Nacional del Latino Estadounidense del Smithsonian. “Sabemos que requerirá más de una década de recaudación de fondos y construcción de diseños y todas esas cosas”, añade. Aun así, parece que la espera de los nuevos museos merecerá la pena.

El Instituto Smithsonian ha anunciado la posible ubicación de sus dos nuevos museos.

Uno es el Museo Nacional del Latino Estadounidense y el otro es el Museo Smithsoniano de Historia de la Mujer Estadounidense.

Se estima que estos museos abrirán sus puertas en 10-12 años.

