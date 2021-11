Estas conmovedoras fotos documentan los últimos momentos de las mascotas con sus humanos

Cualquiera que haya tenido una mascota y haya experimentado el decir adiós sabe lo devastadora que puede ser esta experiencia. No es una exageración decir que estos amigos peludos son miembros de nuestra familia. Cuando llega el dolor de la pérdida, las fotos y los videos pueden darnos consuelo al recordarnos los buenos momentos. La fotógrafa Lauren Smith-Kennedy ayuda a quienes saben que es hora de despedirse de sus mascotas con sesiones de fotos para los animales y sus humanos. Sus conmovedores retratos muestran a personas despidiéndose de sus perros, gatos y roedores.

Smith-Kennedy se sintió inspirada a ofrecer este servicio después de experimentar la repentina pérdida de su gata, Tilly. “La pérdida de una mascota es verdaderamente uno de los dolores más desgarradores y devastadores con el que muchos de nosotros nos podemos identificar”, le dice a My Modern Met. “Si bien no existe una panacea para el dolor, me siento honrada de que confíen en mí para que capture momentos tan significativos y vulnerables mientras se conmemora el vínculo inquebrantable entre los animales y sus familias”.

La fotógrafa pasa hasta una hora con cada familia mientras se despiden. Las sesiones son lo que sus clientes quieren que sean, ya sea compartiendo un dulce abrazo o disfrutando del lugar favorito de la mascota por última vez; se trata de capturar lo que hace especial a su relación. “Ofrezco mis sesiones de forma gratuita como una forma de hacer que este recurso sea lo más accesible posible”, explica. “Creo firmemente que todos merecen tener hermosas fotos de sus mascotas porque, aunque algunas pueden ser pequeñas, realmente crean el mayor impacto en nuestras vidas al mismo tiempo que nos enseñan la forma más verdadera de lealtad y amor en el proceso”.

Smith-Kennedy radica en la zona de Portland, Maine, al noreste de Estados Unidos. Debido a que ofrece estos servicios de forma gratuita, limita la distancia que puede viajar para una sesión. No obstante, ha compilado una lista de fotógrafos tanto en Estados Unidos como fuera del país que ofrecen estas sesiones de fotografía de despedida.

Aunque muchas de sus fotos son de perros, Smith-Kennedy también toma fotografías de gatos y roedores.

