Una enorme marioneta caminará 8,000 kilómetros para crear conciencia sobre los niños refugiados [Entrevista]

De abril a julio de 2021, una marioneta de 3.5 metros de altura llamada Little Amal (“Pequeña Amal”) se abrirá paso desde la frontera entre Siria y Turquía hasta el Reino Unido, siguiendo el camino de muchos refugiados. Amal, de nueve años de edad, está buscando a su mamá y debe hacer el angustiante viaje de 8,000 kilómetros sola. Esta es la historia contada por Good Chance Theatre que, en colaboración con Handspring Puppet Company, ha dado vida a Amal para crear conciencia sobre la crisis internacional de refugiados.

A lo largo de su viaje, en un performance titulado The Walk (“La caminata”), Little Amal hará paradas en más de 70 ciudades, pueblos y aldeas. La pieza será recibida con arte, desde desfiles callejeros y recitales de música, danza y teatro en toda la ciudad, hasta eventos comunitarios íntimos. Su viaje busca recordar al público que no debe perder de vista a los millones de niños refugiados y desplazados que han sido separados de sus familias.

Este proyecto es la continuación de The Jungle, una obra de teatro sobre niños migrantes que tuvo una gran temporada en el teatro Young Vic de Londres. Ahora, con “Little Amal”, Good Chance Theatre está organizando su proyecto más grande hasta ahora. Al trabajar con organizaciones internacionales sin fines de lucro y comunidades de base, así como el generoso apoyo del público, están armando una gran aventura que dejará huella.

“La historia de Little Amal trasciende fronteras e idiomas para resaltar los desafíos que enfrentan los niños refugiados, desafíos que son aún más urgentes durante esta pandemia”, dice Stephen Daldry, productor de The Walk. “Pero también es una gran figura de esperanza. En momentos como estos, necesitamos el arte más que nunca, así que espero con ansias que miles de personas en todo el mundo puedan seguir el dramático viaje de Little Amal por Europa en busca de su madre”.

My Modern Met tuvo la oportunidad de charlar con Naomi Webb, directora ejecutiva de Good Chance Theatre, sobre el desarrollo de un proyecto tan grande y por qué es necesario ahora, más que nunca. A continuación, lee nuestra entrevista exclusiva.

¿Puedes contarnos cómo empezó Good Chance y qué es “Theatre of Hope” (“Teatro de la Esperanza”)?

Good Chance comenzó en el campo de refugiados de Calais en 2015 cuando los dramaturgos Joe Murphy y Joe Robertson fueron a ver por sí mismos de qué estaban hablando en las noticias. Los dos Joes tenían la intención de detenerse ahí, pero terminaron quedándose en el campamento durante siete meses, donde fundaron Good Chance y construimos nuestro primer “Teatro de la Esperanza”, una carpa domo geodésica gigante que actuó como un teatro y un espacio de arte público para las personas que viven en el campamento.

Después de que el campamento fue demolido, creamos la obra The Jungle junto con muchas de las personas que conocimos en Calais, que para entonces estaban en el Reino Unido, para mostrar a las personas detrás de los titulares de la crisis de refugiados y comenzar una conversación global sobre inmigración. Continuamos creando producciones que cuentan grandes historias de esperanza y humanidad, construimos cúpulas en todo el mundo trabajando con refugiados y personas locales, y colaboramos con artistas que han sido refugiados y migrantes para crear un nuevo arte visionario.

¿Por qué crees que es importante usar las artes para ayudar a llamar la atención sobre la crisis de refugiados?

Vivimos en un mundo de creciente división política y opinión polarizada, donde la retórica en torno a los refugiados a menudo se utiliza para dividir aún más a la gente. Pero el arte tiene el poder de unirnos. Es un arma secreta para tener una conversación diferente y afirma nuestra humanidad compartida independientemente de lo que percibimos como nuestras diferencias. El arte también puede dar voz y una plataforma a las personas marginadas y vulnerables al representar de manera positiva sus historias en lugar de reducirlas a historias de miedo o lástima. The Walk es una celebración de la migración y la diversidad cultural que contará la historia de las contribuciones hechas por refugiados e inmigrantes. Representa la historia de los refugiados como una de potencial, éxito, respeto, hospitalidad y amabilidad.

¿Cómo surgió el concepto de The Walk?

La génesis de The Walk comenzó en la producción teatral Good Chance de The Jungle. La obra se basó en las experiencias que Joe y Joe tuvieron en el campo de refugiados de Calais en 2015 y las muchas personas diferentes que conocieron.

“Little Amal” era un personaje de la obra: una pequeña refugiada siria que representaba a los cientos de menores no acompañados en el campamento de Calais. Tras el éxito de The Jungle, sentimos que la historia de Little Amal todavía tenía mucho más que contar. The Walk nació de la idea de contar la historia de su viaje, y el de millones como ella, para centrar la atención en las necesidades urgentes de los jóvenes refugiados y reconocer su potencial.

¿Qué representa “Little Amal”?

Sabíamos que queríamos contar la historia de un niño refugiado, pero Little Amal representa a todos los refugiados: hay casi 80 millones de personas desplazadas en todo el mundo, y casi la mitad de ellos son niños. Queríamos que ella fuera un emblema para todos los niños que necesitan nuestro apoyo más que nunca tras el impacto de la pandemia. Y, en un mundo de distracciones constantes, necesitábamos que Little Amal pudiera llamar la atención.

Ella representa una gran historia y una enorme esperanza, así que le hicimos una marioneta tan grande que es imposible no verla. Trabajamos con los genios de Handspring Puppet Company para crear una marioneta que fuera lo suficientemente resistente como para poder soportar un viaje tan largo, pero lo suficientemente realista como para crear conexiones significativas con quienes la ven. Lo increíble de los títeres es que el público les aplica instintivamente algo de su propia humanidad, por lo que son herramientas brillantes para ayudar a generar empatía y experiencias emocionales compartidas.

¿Cómo eligieron la ruta?

La ruta es un ejemplo del viaje que la gente puede hacer, siguiendo un camino similar que muchos refugiados han tomado y continúan haciendo a través de Turquía y Europa. Para nosotros era importante que los cientos de “Eventos de Bienvenida” culturales que recibirán a Amal a lo largo de su ruta estén diseñados por y para las comunidades locales con poblaciones de migrantes y refugiados. Sabemos que la historia de las personas que buscan refugio no es solo la del individuo, también es una historia sobre las comunidades que las reciben. Al trabajar con socios culturales, cívicos y humanitarios en Turquía y Europa, pudimos encontrar lugares a lo largo de la ruta para que los visitara la pequeña Amal que podrían crear eventos culturales significativos y actividades comunitarias para darle la bienvenida.

El proyecto es bastante ambicioso. ¿Puedes darnos una idea de lo que implica una producción así y cuántas están involucradas en este proyecto?

The Walk es, por mucho, nuestro proyecto más ambicioso hasta ahora. Estamos trabajando con un equipo experimentado de productores internacionales del mundo del cine, el teatro, los festivales y los eventos para crear la épica odisea de Little Amal. Good Chance está produciendo The Walk con Stephen Daldry, David Lan y Tracey Seaward, en asociación con Handspring Puppet Company, así como con un equipo de productores en Turquía y Europa.

Todos estamos trabajando en conjunto con cientos de socios culturales, humanitarios y cívicos a lo largo de la ruta, desde grupos comunitarios hasta importantes organizaciones culturales y el gobierno local. Hay demasiadas personas para contar todas las colaboraciones para que esto suceda, sin mencionar la generosidad de los miembros del público, cuyas donaciones y apoyo aún necesitamos desesperadamente para crear The Walk.

¿Qué mensaje esperan difundir con The Walk?

Amal lleva un simple mensaje de esperanza para los niños refugiados que representa: “No se olviden de nosotros”. Recientemente, muchos de nosotros nos hemos visto obligados a experimentar el distanciamiento de nuestros seres queridos y la interrupción de nuestras rutinas diarias, pero para los refugiados, el distanciamiento puede ser una realidad permanente. The Walk tiene como objetivo volver a poner la atención en las necesidades urgentes de los jóvenes refugiados, especialmente en lo que respecta a mejorar el acceso a la educación, pero también queremos dejar un legado de una red de “Amigos de Amal” mediante la creación de conexiones duraderas entre las personas y las comunidades que ella encuentre a lo largo de toda la ruta.

¿Esperan que el proyecto pueda cambiar la percepción que tienen las personas de los refugiados, que a menudo se forman solo por lo que ven en las noticias?

Lo que vemos en las noticias a menudo reduce a los refugiados a personajes unidimensionales en una historia trágica. O los hace ver como amenazas a nuestra forma de vida. Esto nos facilita la deshumanización de las personas que buscan refugio y, a su vez, nos ayuda a ignorar esta situación en todo el mundo.

The Walk aspira a elevar la historia de los refugiados, desde una historia de pura tragedia, lástima y miedo, hasta una de humanidad y oportunidades compartidas. Si podemos cambiar aunque sea algunas mentes y ayudar a más personas a ver a los refugiados como seres humanos que no se definen simplemente por el conjunto de circunstancias que los llevaron a dejar su hogar, sería un éxito a mi parecer. Queremos que Little Amal nos inspire a pensar en grande y actuar en grande.

¿Cómo podemos seguir The Walk, ya sea en persona o desde lejos?

Dondequiera que vaya Amal, habrá eventos de arte público al aire libre gratuitos a los que se invitará a las comunidades locales, abiertos a todos. También documentaremos y compartiremos la mayor parte del viaje de Amal en línea. Las audiencias globales pueden seguir a @walkwithamal en redes sociales y visitar walkwithamal.org para conocer las últimas noticias sobre este proyecto conforme vayan ocurriendo.

My Modern Met obtuvo permiso de Good Chance Theatre para reproducir estas imágenes.

