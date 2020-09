Banksy financia un barco de rescate para ayudar a los migrantes en el Mediterráneo

The MV Louise Michel just refueled after the first successful rescue operations last week and is now going to a standby position, fully ready to rescue. #DefendSolidarity #LouiseMichel pic.twitter.com/64UGtZoHlC

El artista callejero británico Banksy es conocido por su apoyo a múltiples causas sociales. La difícil situación de los refugiados es una de ellas, y recientemente el artista usó su dinero para financiar un barco que rescata refugiados africanos que tratan de cruzar el mar para llegar a Europa. El Louise Michel es un antiguo barco naval francés que ha sido adaptado para misiones de búsqueda y rescate. Pintado de rosa, el barco también incluye la imagen de una niña sosteniendo un salvavidas en forma de corazón.

Banksy se involucró en el proyecto en 2019, cuando envió un correo electrónico a Pia Kemp, una activista alemana que ha comandado muchos barcos humanitarios y que actualmente se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión en Italia por rescatar a 1,000 inmigrantes en el Mediterráneo.

Para Kemp, el correo electrónico fue una sorpresa y, al principio pensó que era una broma. El mensaje decía: “Hola Pia, he leído sobre tu historia en los periódicos. Suena a que eres genial. Soy un artista del Reino Unido y he hecho algunas piezas sobre la crisis de los migrantes, y obviamente no puedo quedarme con el dinero. ¿Podrías usarlo para comprar un nuevo barco o algo así? Por favor, házmelo saber. Buen trabajo. Banksy”.

👏 #Banksy financed a search & rescue boat 👏

The #LouiseMichel‘s crew has already rescued 89 people in distress attempting to reach Europe from North Africa. 89!

In #Europe today, governments refuse to start again #SearchAndRescue operations, preferring to let people die. pic.twitter.com/gMqCKuyaBM

— Colombe Cahen-Salvador (@ColombeCS) August 28, 2020