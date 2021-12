Este artista crea increíbles dibujos de línea continua con imágenes ocultas

El artista abstracto Tyler Foust es conocido por sus fascinantes dibujos creados con una sola línea continua. Una cita en su sitio web incluso lo llama “el artista con más votos positivos de Reddit“, y es fácil ver por qué. “Las líneas guían la mirada y pueden crear algunas ilusiones interesantes”, le dice Foust a My Modern Met. El artista ha estado fascinado con el arte de líneas desde que era un niño. Sin embargo, esa fascinación no le llevó inmediatamente a dedicarse al arte. De hecho, lo que empezó como un simple pasatiempo para mantener su mente concentrada durante las clases de la universidad, acabó evolucionando hasta convertirse en un estilo artístico único que atrapa la atención gracias a su complejidad.

“Nuestras clases duraban cuatro horas, y yo sabía que no podría prestar atención a las clases durante tanto tiempo a menos que encontrara una actividad que mantuviera mi mente bajo control”, dice Foust sobre su época como estudiante de posgrado en Administración Sanitaria. “Así que se me ocurrió dibujar líneas repetitivas durante las clases. Creaba unas cuantas reglas sencillas que me dictaban dónde colocaba mis líneas para no tener que dedicar mucha energía cerebral al arte. La idea era dibujar en ‘piloto automático' sin decidir de antemano el aspecto de la obra final”.

El artista se aseguró de explicar lo que estaba haciendo a sus profesores con antelación para que supieran que esta actividad le permitía poner atención y que no se estaba distrayendo. Y cuando sus garabatos empezaron a acumularse, Foust decidió documentar sus creaciones en Instagram antes de tirarlas a la basura. El artista no tenía ideal del valor de su trabajo hasta que vio las reacciones que estaba recibiendo en sus redes sociales; un “extraño de internet” incluso se ofreció a comprar varias de sus piezas por cientos de dólares.

A partir de ese momento, Foust empezó a tomarse su trabajo un poco más en serio e incluso se esforzó por desarrollar y perfeccionar su propio estilo. “Decidí renovar mi estilo componiendo cuadros construidos a partir de una sola línea no intersectada”, explica el artista. “Con una sola línea no quiero decir que no levantara la pluma. Simplemente quiero decir que el cuadro en sí estaba compuesto por una sola línea gigante. Me enamoré del estilo de una sola línea, y empecé a incorporar formas con el espacio negativo”.

Más tarde, después de que una empresa extranjera empezara a vender sus obras de arte como prendas de vestir sin su permiso, Foust empezó a esconder su firma (TFOUST) en algún lugar de cada una de sus piezas. Luego se dio cuenta de que podía esconder mucho más y empezó a incluir una variedad de imágenes ocultas en sus dibujos lineales, que incluyen desde animales hasta objetos diversos e incluso nombres.

Y como cada pieza es tan compleja, cada uno de los dibujos de línea de Foust empieza con un borrador detallado. “El borrador es la parte más importante porque una vez que me decido cómo se verá la pieza final, no puedo cometer errores”, explica el artista. “No puedo borrar la tinta sobre el lienzo. En las obras más complejas, paso mucho tiempo decidiendo en dónde irá el siguiente trazo. Lo más difícil es tratar de no cortar la trayectoria de mi línea. Es como jugar el juego de la serpiente, pero perder es mucho más frustrante”.

A pesar de ello, Foust ha aprendido a apreciar cada elemento que se necesita para elaborar una de sus intrincadas obras de arte. Aunque no siempre fue así. “Irónicamente, nunca me gustaron las clases de arte en la escuela”, admite Foust. “El momento en que empecé a sobresalir fue cuando descubrí cómo disfrutar más del proceso que de mis expectativas sobre el resultado final. Una vez que dominé este concepto, mi estilo tomó forma orgánicamente”.

