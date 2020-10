Macaulay Culkin conquista internet con su mascarilla de ‘Home Alone’

Seguro conoces al actor Macaulay Culkin por su icónico papel en la franquicia de Home Alone (conocida como Mi pobre angelito en Hispanoamérica y Solo en casa en España). Él interpretó al ingenioso Kevin McCallister en las dos primeras películas cuando era un niño en los 90. Aunque ha actuado en muchas cosas desde entonces, estas películas siguen siendo dos verdaderos clásicos del cine navideño.

Culkin reconoce su lugar en la historia de la cultura pop a través de su divertida cuenta de Twitter. Desde burlarse de su edad hasta mostrar cómo sería Home Alone si sucediera hoy, Culkin recientemente compartió cómo se ha mantenido sano durante la pandemia de COVID-19. Ha estado usando una mascarilla, por supuesto, pero no es cualquier pedazo de tela: es la icónica “cara de sorpresa” de Home Alone. Todo el mundo conoce la expresión: es cuando pone sus manos en las mejillas y grita. Culkin era tan famoso por ella, que de hecho, esa es la cara con la que aparece en el póster de la película.

Tener que hacer “la cara” una y otra vez probablemente acabó aburriendo a Culkin hace 30 años. Pero es divertido—especialmente para los millennials mayores—hacer un viaje al pasado y recordar ver las películas con los ojos de un niño.

El actor Macaulay Culkin, quien es famoso por sus papeles en Home Alone y Home Alone 2, regularmente reconoce su lugar en la cultura pop a través de su cuenta de Twitter.

It's my gift to the world: I make people feel old. I'm no longer a kid, that's my job. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019

Recientemente, reveló cómo se ha estado protegiendo del COVID-19. ¿Te suena?

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self. Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020

¡Es su cara de sorpresa en Home Alone!

View this post on Instagram A post shared by N A ☪️♈️ (@nrdhadha) on Oct 5, 2020 at 3:17am PDT

