El clavadista olímpico Tom Daley lanza su propia línea de kits de tejido

Parece que todos adoptaron un nuevo nuevo pasatiempo durante la pandemia. Para quienes se enamoraron del clavadista olímpico Tom Daley al descubrir que su nuevo hobby es tejer, estarán emocionados de saber que su pasión por las agujas sigue siendo fuerte. Desde suéteres para perros hasta bolsitas para medallas olímpicas y un cárdigan conmemorativo de Tokio 2020, Daley ha enamorado al internet con sus objetos tejidos. Además, para los fans de las manualidades que han encontrado inspiración en sus creaciones y quieran recrearlas con sus propias manos, hay aún más buenas noticias: este medallista olímpico ha lanzado su propia línea exclusiva de kits de tejido llamada Made With Love (“Hecho con amor”).

El clavadista y sensación del tejido anunció esto en su cuenta de Instagram dedicada a sus creaciones. Daley, quien ha llamado a este proyecto su “bebé”, dice que creó esta nueva línea de kits de tejido “para ayudar a animar a la gente a empezar a tejer… aprender lo básico, divertirse y enamorarse de todo al mismo tiempo”. Emocionados por la noticia, sus 1.4 millones de seguidores están más que listos para tomar sus agujas y “enhebrar el amor”.

La colección Made With Love fue creada con todos los niveles de habilidad en mente, con 14 kits de tejido cuidadosamente diseñados para principiantes y más. Los precios oscilan entre 30 libras (40 dólares) y 150 libras (200 dólares), y cada kit viene con todas las herramientas y accesorios necesarios para el proyecto, incluyendo agujas, estambres y patrones. Desde acogedoras bufandas y mantas hasta suéteres extravagantes y cárdigans con mangas de burbuja, estos tejidos te mantendrán ocupado y abrigado durante todo el invierno. La línea incluso incluye un kit de crochet para hacer un adorable flamenco de peluche llamado Elvis.

Tristemente, no encontrarás un patrón para su famoso cárdigan de las Olimpiadas en esta línea, pero no te preocupes; el resto de la línea Made With Love es igual de maravillosa. A continuación, ve imágenes de la nueva colección de Daley, y visita su sitio web para comprar un kit antes de que se agoten.

El clavadista olímpico Tom Daley acaba de lanzar su propia línea de kits de tejido.

View this post on Instagram A post shared by Tom Daley (@tomdaley)

Desde sombreros y mantas hasta cárdigans y suéteres, estas creaciones tejidas seguramente te entretendrán y te abrigarán durante todo el invierno.

Cada kit viene con todas las herramientas necesarias para cada proyecto, como agujas, estambre y patrones.

Made With Love: Sitio web | Instagram

Todas las imágenes vía Made With Love by Tom Daley.

