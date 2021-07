Maestro construye un escenario de graduación móvil para que sus estudiantes reciban sus diplomas

Como muchos estudiantes de todo el mundo, los de la Central Algoma Secondary School (CASS) en Ontario, Canadá, han tenido clases virtuales por más de un año. Además, se han perdido grandes eventos de la preparatoria, como el baile de fin de cursos. Por ello, Ray Gowlett, un maestro de salud y educación física de esta preparatoria, decidió darle a sus estudiantes el día de graduación que se merecían.

Aunque no pudieron tener un evento público, los graduados tuvieron la oportunidad de subir al escenario para recibir sus diplomas. Esto no hubiera sido posible sin su querido maestro: Gowlett pasó seis horas construyendo un escenario portátil y dedicó otras 12 horas a conducir 400 kilómetros para visitar las casas de sus 72 estudiantes.

La idea surgió cuando la hija de Gowlett, Sadie, quien forma parte de esta generación de graduados, le preguntó a su papá si podía entregarle a ella y a su amiga sus diplomas en un escenario al aire libre. “Le pregunté, ¿es importante cruzar el escenario? Y ella dijo: ‘Sí, realmente queremos cruzar el escenario y sacarnos una foto con nuestro diploma'”, recuerda Gowlett . “Dije que no había problema. Que podía hacer eso. ‘¿Crees que mucha más gente querría hacer eso?' Ella dijo: ‘Todo el mundo querría hacer eso'”.

Dado que los eventos al aire libre están limitados a 10 personas en Ontario, Gowlett no podía tener a todos sus estudiantes en un mismo escenario. Así, el dedicado maestro hizo una lluvia de ideas sobre cómo podría darles la graduación que merecían sin romper los protocolos de seguridad por la pandemia. “Empecé a pensar, ‘Bueno, ¿cómo puedo conseguir un escenario para la casa de cada estudiante?'”, relata. “Y luego se me ocurrió construir un escenario móvil y llevar un maestro a la casa de cada alumno'”.

Después de ponerse en contacto con la comunidad local, Gowlett pudo conseguir los materiales necesarios para hacer el escenario. Creó un fondo de madera que se doblaba hacia arriba y hacia abajo desde un remolque, que actuaba en el piso del escenario. Gowlett usó tela negra con los colores y el logo de la escuela para decorarlo.

La usuaria de TikTok Leashorlando compartió el momento en que una estudiante sube al diploma a recibir su diploma, portando una toga desechable. El video recibió muchos comentarios, destacando lo increíble de los esfuerzos de Gowlett. Un usuario de TikTok escribió: “Este hombre merece un premio AHORA. No tiene idea de cómo lo recordarán cada uno de estos graduados”.

No obstante, Gowlett comparte el crédito. El maestro señala que toda la comunidad también merece el reconocimiento. “Este fue un esfuerzo total del personal de la escuela”, dice. “Tuve la suerte de tener la idea de construir el escenario, pero no hubiera funcionado sin las 20 personas detrás de escena haciendo todo el papeleo y coordinando la instalación y el desmontaje”. Añade, “La escuela tiene una historia tan larga y rica de ir más allá para los estudiantes que simplemente no estaba totalmente fuera de lugar que todo el personal hiciera lo que hicieron”.

Mira una de estas graduaciones personales a continuación.

