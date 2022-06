Mira el primer tráiler de ‘Blonde’, la película sobre Marilyn Monroe protagonizada por Ana de Armas

View this post on Instagram A post shared by Netflix Queue (@netflixqueue)

Pocos actores han alcanzado el nivel de fama que tuvo Marilyn Monroe. La actriz estadounidense, que protagonizó Los caballeros las prefieren rubias, La comezón del séptimo año y Una Eva y dos Adanes, fue un ícono de la pantalla grande. Si bien es recordada por sus personajes cómicos, Marilyn tuvo una vida personal difícil con relaciones interpersonales complicadas. Netflix ha lanzado el primer tráiler de la película Blonde, que explorará el lado oscuro de la fama de Marilyn.

Dirigida por el cineasta australiano Andrew Dominik, Blonde se basa en el libro de ficción del mismo nombre de Joyce Carol Oates, el cual fue nominado al Pulitzer. La actriz cubana Ana de Armas interpreta a Marilyn, para lo que adoptó su característico cabello rubio y su voz suave como parte de su transformación para el papel. Además, De Armas pasó nueve meses trabajando con un entrenador de dialectos para refinar su forma de hablar y estudió meticulosamente las expresiones de Marilyn en preparación para el rol. Cuando el público finalmente vio el resultado en el adelanto de un minuto, quedaron impresionados por el parecido entre De Armas y Marilyn Monroe.

“Ves esa famosa foto de ella y ella está sonriendo en el momento, pero eso es solo una parte de lo que realmente estaba pasando en ese entonces”, de Armas dice sobre Marilyn. Cuando Jamie Lee Curtis (cuyo padre, Tony Curtis, protagonizó Una Eva y dos Adanes junto a Marilyn) vio imágenes de Blonde, dijo: “Recuerdo cuando me mostró un video de sus pruebas de pantalla para Blonde… Me caí al suelo. No podía creerlo. Ana había desaparecido por completo. Ella era Marilyn”. En el tráiler, vemos a De Armas como Marilyn practicando su sonrisa frente al espejo momentos después de llorar.

Blonde se rodó en 2019, pero pasó más de dos años en posproducción debido a diversos retrasos. “Es controvertida”, dice Dominik. “Es una película exigente, es lo que es, dice lo que dice”. Debido al contenido sexual explícito de la película, tiene una clasificación NC-17, lo que significa que solo es apta para espectadores mayores de 17 años en Estados Unidos. Será la primera película original de Netflix con esta clasificación.

Blonde llegará a Netflix el 23 de septiembre de 2022.

