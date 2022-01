Adorable niña de 2 años descubre que es idéntica a Mirabel de ‘Encanto’

View this post on Instagram A post shared by Hannary Araujo (@hannaryaraujo)

Desde su lanzamiento en 2021, Encanto de Disney ha enamorado a millones de personas de todas las edades. Ambientada en las montañas de Colombia, la película cuenta la historia de la mágica familia Madrigal y tiene un colorido elenco de personajes que destaca la diversidad dentro de las diferentes culturas latinoamericanas. La película ha sido bien recibida no solo por su argumento y su espectacular banda sonora, sino también por la gran variedad de representación entre sus personajes animados. Fans de todo el mundo han compartido historias de cómo ellos mismos u otras personas cercanas se han identificado con alguno de los singulares personajes de Encanto, algo que muchos nunca habían experimentado al ver una película de Disney. Y ahora, otra niña de 2 años ha capturado el corazón de internet con su reacción al ver lo mucho que se parece al personaje principal de la película, Mirabel.

La pequeña Manu Araújo Marques no pudo contener su emoción al ver a una joven Mirabel en la pantalla. Por suerte, su madre lo grabó todo con la cámara. En el video, se oye a la niña exclamar en portugués mientras señala el televisor: “¡Soy yo, mamá! ¡Soy yo!”. Reflejando la emoción de la niña, su madre responde: “¿Eres tú? Mira a mami, déjame ver si eres tú”. Y cuando Manu se gira para mostrar su cara, el parecido es inconfundible. Pero lo más tierno de todo es que la niña, emocionada, llega a vislumbrar el aspecto que podría tener en el futuro cuando ve a Mirabel de mayor. “He crecido, mami”, exclama la niña tras ver la transición del personaje. “Qué bonito”, responde su madre. Y el video termina con una inocente y alegre sonrisa de Manu que te derretirá el corazón.

El adorable video no tardó en hacerse viral en Twitter, obteniendo casi 20,000 me gusta y más de 2,000 retuits. Incluso llegó a Stephanie Beatriz, la actriz que da la voz a Mirabel en la película. Otras personas también se sintieron conmovidas por el video al entender lo que ocurrió durante el conmovedor momento a pesar de la barrera del idioma. Para muchos, el video pone de manifiesto la importancia de la representación en los medios de comunicación y el increíble poder que puede tener en los espectadores. En el caso de Manu, incluso el hecho de que Mirabel lleve gafas—es la primera vez que un personaje principal femenino de una película de Disney las tiene—fue un factor importante.

“No hay nada mejor que ver la alegría de tu hija, sobre todo cuando es representada en una película de Disney”, dice la madre de Manu, Hannary Araújo. “Mi mayor temor cuando supe que Manu tendría que usar gafas era que la acosaran en la escuela. ¡Pero en el transcurso de la película, cambié completamente de opinión y vi que las princesas también llevan gafas!… ¡No sabes la importancia que esto genera en la vida de un niño! Al igual que ella está siendo representada por una princesa, quiero que otros niños sientan la misma alegría que ella, ¡la misma magia!”

Sigue hacia abajo para ver el video de la adorable reacción de Manu al ver que se parece a Mirabel, la protagonista de Encanto de Disney.

La reacción de esta niña de 2 años al ver que es idéntica a Mirabel de Encanto es lo más adorable que verás hoy.

El video se hizo viral, destacando la importancia de la representación e incluso llamando la atención de Stephanie Beatriz, que da voz a Mirabel en la película.

Representation matters 💛💛💛 https://t.co/rQVNthyjSg — Libby (Bee) (@YourHumbleBee) January 15, 2022

Ver a niños encontrar personajes que se parecen a ellos en las películas de Disney me alegra el corazón. La representación importa 💛💛💛

Genial. Más lágrimas a causa de esta película.

No tienes que entender el idioma para saber qué está pasando. La representación importa.

Estoy llorando. Esto es genial 🥺🥺🥺

No necesita traducción 🥺🥺🥺🥺🥺

Esto es precioso ;-;

Una persona incluso hizo una adorable ilustración de Manu y Mirabel.

h/t: [BuzzFeed]

