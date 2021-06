Artista reimagina los sitios web más populares de internet como países en un mapamundi [Entrevista]

El internet es un lugar enorme. Muchos de nosotros existimos en nuestras propias comunidades, y puede que no tengamos ni idea de lo que hay más allá de nuestras fronteras digitales autoimpuestas. Pero, ¿qué ocurre fuera de nuestros foros y blogs favoritos? Para averiguarlo, puede que necesites un mapa. Martin Vargic, de Halcyon Maps, ha creado un fascinante Mapa de Internet 2021—una actualización de su versión de 2014—que detalla una vista completa de internet al estilo vintage. El mapa representa las redes sociales más populares y los sitios más grandes según un análisis de Alexa de los 500 sitios web más importantes del mundo.

Desde gigantes como Google y YouTube hasta sitios más especializados (pero aún populares) como Forbes y Tumblr, Vargic traza estos lugares virtuales en un mapa y los rodea de sitios web o servicios relacionados. Es fácil perderse mirando todos los sitios que componen el mundo. Y para Vargic, ese era parte del objetivo.

“En general, espero que el Mapa de Internet ofrezca a la gente una mejor visión general de internet en su totalidad y les permita explorarlo desde un ángulo completamente nuevo, poniendo más orden y condensando la enorme complejidad y el caos de la web en un paquete más manejable, aunque todavía completo”, explica a My Modern Met. “Mucha gente podría descubrir nuevos sitios o programas útiles e interesantes de los que nunca había oído hablar, como sin duda me ocurrió a mí al hacer el mapa, y lo que es más importante, proporcionar una experiencia visual larga, profunda, intrigante y placentera”.

Seguimos charlando con Vargic sobre su extenso Mapa de Internet 2021; descubre nuestra entrevista exclusiva. Y si quieres colgar este mapa en tu pared, ya están disponibles pósters de alta calidad en Zazzle.

¿Qué te inspiró a crear un mapa de internet?

La inspiración para mi primer Mapa de Internet vino de un cómic de xkcd “el mapa de las comunidades online“, que retrataba muchas de las comunidades online más grandes y populares, foros y blogs como países en un mapa. Me gustó mucho el concepto y, en 2014, decidí hacerlo a una escala mucho mayor y retratar todos los aspectos de internet, no solo las redes sociales y los blogs.

Sin embargo, el panorama de internet ha cambiado considerablemente desde entonces y el viejo mapa se ha quedado cada vez más obsoleto. Al mismo tiempo, mejoré considerablemente como artista y diseñador y pensé que el Mapa de Internet merecía ser revisado, y el concepto explorado y realizado a una escala aún más ambiciosa y completa, dando lugar al actual Mapa de Internet 2021.

¿Qué criterios utilizaste para determinar los sitios web más populares?

La popularidad de los sitios web se basa en los datos recogidos y procesados por Alexa. Supervisa diariamente millones de sitios web y utiliza una compleja fórmula para clasificarlos según su popularidad y tráfico. Una lista de los 500 mejores sitios web está disponible públicamente de forma gratuita, mientras que se pueden encontrar muchos más con una suscripción. Además, hay disponibles complejos análisis de datos históricos para básicamente cualquier sitio web.

¿Cómo determinaste el tamaño relativo y la ubicación de los sitios web/países?

El tamaño territorial de los sitios web se basa en este ranking de Alexa, promediado entre enero de 2020 y enero de 2021. Las reglas de escala son sencillas: el sitio web más popular (Google) es el más grande, el segundo más popular, YouTube, es el segundo más grande, el tercer sitio más popular es el tercero más grande, y el mismo principio se aplica a más de 3,000 sitios web.

Los sitios web se agrupan en función de su categoría y objetivos generales, como el comercio electrónico, la publicación de videos, las redes sociales de alojamiento de imágenes, las enciclopedias en línea, los sitios de empresas de software y muchos más. En el mapa hay más de 100 de estas agrupaciones/regiones de sitios, aunque también he intentado tener en cuenta el idioma y la cultura (es decir, dentro de cada región, los sitios web del mismo país también suelen estar agrupados).

¿Cuáles fueron las partes más desafiantes de crear este mapa?

Su tamaño fue, por mucho, el mayor reto. En total, me llevó más de 1,000 horas crear el mapa, distribuidas a lo largo de seis meses. El mapa también incluye unas 20,000 “ciudades”, que muestran las características, los productos, las subcategorías o los creadores de contenido más populares (mientras que los directores generales y los fundadores están representados como “capitales”). Tuve que hacer una investigación exhaustiva para recopilar una lista así para cada sitio importante, muchos de ellos, si no la mayoría, en idiomas extranjeros: una gran parte del mapa muestra sitios web chinos donde la traducción directa no es fácil.

¿Qué te enseñó la creación de este mapa sobre el estado actual de la web?

Desde 2014, la popularidad de los sitios web no en inglés ha aumentado considerablemente: aproximadamente un tercio de los 50 sitios web más visitados del mundo tienen su sede en China, y Tmall, QQ, Baidu y Sohu superan a Amazon, Yahoo e incluso Facebook en términos de tráfico. También hay una cantidad mucho mayor de sitios populares indonesios, indios, iraníes, brasileños y otros que hace siete años. Al hacer el mapa, tuve que investigar mucho sobre el contenido de estos sitios web, sus servicios, características y usuarios más populares, lo que no fue muy fácil con tantos idiomas diferentes.

¿Cuáles son algunos de los mayores cambios que has visto en internet desde 2014, y cómo se refleja eso en el propio mapa de 2021?

La popularidad de los sitios de streaming, de video y de cámaras en directo, de los sitios de noticias y de los sitios de gobierno y de educación ha aumentado bastante desde 2014, mientras que la popularidad relativa de los sitios de las empresas de software, así como de muchos foros, comunidades, tablones de imágenes y sitios porno ha bajado.

¿Cómo cambió tu forma de hacer mapas?

Desde 2014, cuando tenía 15-16 años, mis habilidades han mejorado considerablemente. El primer mapa fue dibujado en paint.net, a baja resolución, con un plugin destartalado que se utilizaba para renderizar texto curvo con un espaciado inconsistente. Desde entonces, he trabajado en multitud de otros proyectos y ahora trabajo en Photoshop con archivos de mayor calidad a una resolución mucho mayor.

¿En qué estás trabajando ahora?

Como el mapa me llevó mucho tiempo, no creo que vaya a trabajar en uno nuevo pronto. Por ahora pienso centrarme en otros proyectos, como una nueva serie de mapas y carteles históricos y del mundo real, una serie de videos educativos en YouTube, una tabla periódica, así como nuevos carteles infográficos, que muestran cosas como los extremos de temperatura, las profundidades del mar y una visión general del espectro electromagnético.

My Modern Met obtuvo permiso de Martin Vargic para reproducir estas imágenes.

