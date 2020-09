Agricultor cede parte de su terreno para cultivar alimentos para aves hambrientas

Los pájaros hambrientos no suelen ser visitantes bienvenidos en las granjas. Es común que los agricultores hagan todo lo posible para no solo ahuyentarlos, sino para hacer que su estadía sea incómoda. Sin embargo, un agricultor en Coimbatore, India, ha decidido ser un poco más hospitalario con sus visitantes emplumados. Muthu Murugan es un granjero al que le apasiona la vida silvestre y el medio ambiente. A lo largo de los años, Murugan ha observado cómo la escasez de agua en la zona—provocada por el cambio climático—no sólo ha afectado negativamente a los agricultores, sino también a la vida silvestre. En el pasado, Murugan había sido generoso con las aves visitantes al colocar semillas adicionales en los bordes de sus tierras. Ahora, el hombre de 62 años ha ideado un plan para promover la coexistencia de los agricultores y la vida silvestre al designar medio acre de su tierra para el cultivo de sorgo y mijo perla—dos plantas que servirán de alimento para cientos de aves silvestres.

La exuberante tierra de cultivo de Murugan atrae a todo tipo de aves silvestres, algunas de las cuales están en peligro de extinción. “Las aves (como pinzones canela y los capuchinos culiblancos), los pavos reales y los pericos son visitantes frecuentes de la granja”, dice Murugan. “Es un regalo visual. Durante las crisis, estamos tan ocupados cuidando a los humanos que a menudo nos olvidamos de los pájaros y los animales. Me alegro de haber podido aportar algo”. Él cree que si más agricultores siguieran su ejemplo y cedieran una pequeña porción de sus tierras a las aves silvestres, las áreas más grandes de sus cultivos no se verían tan afectadas.

Murugan también considera este método de cohabitación como una forma de preservar de la historia natural. “Esta es nuestra oportunidad de salvar a varias especies de la extinción”, explica a Asian International News. “Es desafortunado que las cosas hayan cambiado tanto en nuestro país. Muchos granjeros contratan a jóvenes para mantener alejadas a estas aves. Hoy en día, los granjeros solo piensan en ganar dinero”. Murugan añade: “Debemos entender que los agricultores solo se beneficiarán cuando cuiden al medio ambiente y a todas sus criaturas. Incluso el gobierno debe asumir la responsabilidad de la buena salud de las aves y los animales”.

La utopía aviar llena de mijo perla crea un ambiente fotogénico con una atmósfera tranquila. “Cientos de pequeños gorriones, loros, y varias otras aves comen felizmente aquí todos los días”, admite Murugan. “Me encanta esta atmósfera en la que un gran número de aves viajan largas distancias para comer la comida que he cultivado para ellos. Tomamos tanto de la naturaleza que creo que es nuestro deber devolver todo lo que podamos. Cada agricultor debería tener un pequeño trozo de tierra para cultivar comida para las aves”.

Aunque Murugan es consciente de que este método de coexistencia puede presentar algunos desafíos a los agricultores, mantiene firme su convicción de que sigue siendo necesario e importante intentarlo. “Puede que no sea factible que los agricultores cultiven alimentos para las aves, pero hay varias maneras en que podemos permitir que las aves desempeñen un papel integral en la preservación de nuestra biodiversidad. No las olvidemos”, concluye.

Tamil Nadu: Muthu Murugan, a farmer in Coimbatore grows pearl millets & sorghum on his half-acre land to feed birds.

He says, “I love the chirping of birds while they happily feast on the crops. We need to give something back to nature when we are taking soo much from it.” pic.twitter.com/pz1Mlx1bah

— ANI (@ANI) August 22, 2020