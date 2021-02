Los prácticos y modernos Nike GO FlyEase son los primeros tenis “manos libres”

No hay nada mejor que quitarse los zapatos al final de un largo día; pero a veces, quitarlos es la parte más incómoda. Si en algún momento te ha costado trabajo sacarte (o ponerte) los zapatos, o si eres de los que prefiere no tocarlos, seguro te encantará el nuevo modelo de Nike. Los nuevos tenis “manos libres” Nike GO FlyEase tienen con una bisagra doble que te permite meter y sacar el pie fácilmente.

Con ayuda del “talón de apoyo”, un simple movimiento te permite quitarte los zapatos: la bisagra se desliza simultáneamente para impulsar tu pie hacia arriba y afuera. La banda de tensión de Nike GO FlyEase “carga” y mantiene el zapato en ambas posiciones. Cuando está en posición vertical, la plantilla se queda en un ángulo de 30 grados, por lo que puedes meter fácilmente el pie sin tener que agacharte a acomodarlo. En posición horizontal, el zapato se ajusta perfectamente, como un tenis normal.

Las zapatillas Nike GO FlyEase fueron diseñadas con las personas en constante movimiento y los atletas en mente. “Generalmente paso mucho tiempo poniéndome los zapatos”, dice la campeona de esgrima Bebe Vio. “Con los Nike GO FlyEase, solo tengo que meter mis pies y estaré lista. Este modelo es un nuevo tipo de tecnología, no solo para atletas adaptables, sino para la vida real de cualquiera”.

Los Nike GO FlyEase serán lanzados por medio de invitación para miembros de Nike seleccionados el 15 de febrero, y estarán disponibles para un público más amplio dentro de algunos meses. Echa un vistazo a los Nike GO FlyEase a continuación y descubre más sobre este modelo en el sitio web de Nike.

Los Nike GO FlyEase son unos tenis “manos libres” con una bisagra doble que te permitirá quitártelos y ponértelos fácilmente.

La banda de tensión de los Nike GO FlyEase mantiene el zapato en dos posiciones diferentes.

Este modelo está disponible en tres colores.

Todas las imágenes vía Nike.

