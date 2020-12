Pantone anuncia dos colores para el 2021: ‘Ultimate Gray’ e ‘Illuminating’

View this post on Instagram A post shared by PANTONE (@pantone)

Cada diciembre, Pantone anuncia el nuevo “Color del Año” para inspirar las nuevas tendencias en arte y diseño que definirán los siguientes 12 meses. El año pasado, los expertos declararon el “Classic Blue”, un azul profundo, como su color del 2020 con la intención de “infundir calma, confianza y conexión”. Dado que el 2020 no salió exactamente como estaba planeado, Pantone ha elegido dos colores para el 2021 que representan esperanza en el año que viene. Los seleccionados son Pantone 17-5104 Ultimate Gray y Pantone 13-0647 Illuminating, dos tonos contrastantes que transmiten un balance entre “fuerza” y “optimismo”.

Pantone eligió el alegre amarillo Illuminating hace algún tiempo, pero a medida que el 2020 avanzaba y la pandemia no se detenía, el equipo decidió repensar su decisión. Con la incorporación de Ultimate Gray, el par luce más reflexivo y cercano a nuestra realidad. No obstante, el tono gris no pretende representar un pasado difícil, sino ser un emblema sobre cómo somos más fuertes cuando trabajamos juntos. “PANTONE 17-5104 Ultimate Gray es un símbolo de elementos sólidos y confiables que son duraderos y proporcionan una base firme”, dice el equipo de Pantone. “Los colores de las rocas en la playa y los elementos naturales cuya apariencia desgastada resalta la capacidad de resistir el paso del tiempo. Ultimate Grey inspira confianza sobriamente, fomentando sentimientos de compostura, firmeza y resistencia”.

Ultimate Gray se complementa con Illuminating, lo que resulta en una combinación que simboliza un futuro mejor para 2021. “La unión de un Ultimate Grey duradero con el amarillo vibrante Illuminating expresa un mensaje optimista respaldado por la fortaleza”, dice Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de Pantone. “Práctica y sólida como una roca, pero al mismo tiempo cálida y optimista, esta es una combinación de colores que nos da resistencia y esperanza. Necesitamos sentirnos animados y animados; esto es esencial para el espíritu humano”.

El color del año 2021 de Pantone no es uno, si no dos tonos: PANTONE 17-5104 Ultimate Gray y PANTONE 13-0647 Illuminating.

Estos tonos contrastantes representan un equilibrio de “fuerza” y “optimismo” para el futuro.

Todas las fotos vía Pantone.

