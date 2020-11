25 Tiendas de regalos de Navidad que apoyan una buena causa

A través de los regalos con causa, muchas compañías trabajan para hacer del mundo un lugar mejor, ya sea ofreciendo empleo a artesanos bajo un esquema de comercio justo o donando a organizaciones benéficas. Comprar regalos que apoyan a una buena causa es como hacer un doble obsequio, pues también estás invirtiendo en el bienestar de los menos afortunados. Al final, ¿no es de eso de lo que trata el espíritu navideño?

Con una amplia variedad de productos y causas, no es difícil encontrar algo que se acerque a las preocupaciones e intereses del destinatario del regalo. Por ejemplo, Ivory Ella apoya a los animales donando a una organización que lucha contra la caza furtiva de elefantes, mientras que STATE apoya la educación al darle a un niño estadounidense necesitado una mochila llena de materiales escolares por cada bolsa vendida. En nuestra lista encontrarás artículos elegantes y divertidos que, además de ser grandes regalos, también tienen un gran impacto.

Pura Vida Bracelets

Pura Vida Bracelets vende pulseras hechas a mano por artesanos de todo el mundo. Fundada en Costa Rica, actualmente tienen 350 artesanos trabajando a nivel mundial. Además de generar oportunidades de empleo para estos creadores, la empresa dona 1% de sus ganancias anuales y se han asociado con más de 170 organizaciones benéficas para donar más de 1.5 millones de dólares. Puedes comprar pulseras individuales, paquetes e incluso inscribirte en su servicio de suscripción mensual.

Hand in Hand

Además de producir jabones, cremas y fragancias veganas, libres de aceite de palma y que no son probadas en animales, Hand in Hand también apoya una buena causa. Desde 2011, la compañía ha donado más de un millón de barras de jabón a través de la organización My Neighbor's Children. La propia compañía se inspiró en el hecho de que 5 millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el agua, por lo que los cofundadores Bill Glaab y Courtney Apple decidieron crear un producto para el hogar con la esperanza de hacer un cambio.

UNICEF Market

Con más de 26,000 productos disponibles, UNICEF Market es una tienda en línea de regalos hechos a mano por artesanos de todo el mundo. Cada compra apoya al artesano y se traduce en suministros vitales para niños de distintos países.

Ivory Ella

Los cazadores furtivos continúan amenazando a las poblaciones de elefantes, por lo que Ivory Ella busca cambiar las cosas. El 10% de sus ganancias anuales se destina a Save the Elephants, una organización en Kenia que se dedica a proteger a estos adorables gigantes. Hasta ahora han donado 1.6 millones de dólares a Save the Elephants y continúan apoyando a una varias organizaciones benéficas a través de colecciones especiales.

The Company Store

The Company Store tiene más de 100 años de historia y a través de su programa Company Cares, apoyan a muchas organizaciones caritativas. Ya sea que envíen sábanas y toallas a Haití a través de Partners in Health, donen 5 dólares por cada par de sus pijamas Heart to Heart (a la venta de octubre a mayo) a la Breast Cancer Research Foundation, o entreguen edredones a niños sin hogar en Estados Unidos a través de su programa Buy One, Give One, hay muchas razones para sentirse bien al regalar algo de su catálogo.

Skylar Yoo

Inspirada por la Marcha de las Mujeres, la cofundadora de My Modern Met Alice Yoo fundó Skylar Yoo. Al combinar letras diseñadas a mano con frases inspiradoras y audaces, la compañía vende ropa y accesorios que buscan empoderar a las mujeres. Con la intención de difundir un mensaje positivo, el 20% de todas las ganancias netas se dividen entre dos organizaciones benéficas: 10% se destina a Malala Fund, una organización sin fines de lucro que ayuda a las niñas de todo el mundo a ir a la escuela, y otro 10% es para Bring Change 2 Mind, que se enfoca en crear conciencia sobre los trastornos mentales.

The Tote Project

Decoradas con frases inspiradoras, estas bolsas son hechas en la India por mujeres que han dejado el comercio sexual. Además de ofrecerle oportunidades de empleo a estas mujeres, el 10% de las ganancias de The Tote Project son donadas a la organización Two Wings, que ayuda a sobrevivientes de tráfico de personas en Estados Unidos.

Box Lunch

Especializados en productos inspirados en la cultura pop, Box Lunch dona una comida a través del programa Feeding America por cada 10 dólares de compra. Hasta ahora han donado 20 millones de almuerzos a través de este programa, que funciona en colaboración con bancos de comida locales.

Lucky Iron Fish

¿Sabías que casi dos mil millones de personas sufren de deficiencia de hierro y anemia? Con un simple invento, Lucky Iron Fish está combatiendo este problema a nivel mundial. Su pequeña herramienta de cocina añade la cantidad adecuada de hierro a los alimentos, y puede usarse una y otra vez. Es perfecto para aquellos que necesitan más hierro en su dieta, ya sean veganos o atletas. Por cada Iron Fish comprado, la compañía dona uno a las comunidades más necesitadas. Hasta ahora, han donado cerca de 30,000 Lucky Iron Fish a través de asociaciones sin fines de lucro.

Heifer International Marketplace

Heifer busca generar un cambio y vincular a las comunidades al llevar la agricultura y el comercio sostenibles a áreas con una larga historia de pobreza. A través de Heifer Marketplace, la organización ofrece varios obsequios producidos por las familias que participan en los programas de Heifer, y una parte de las ganancias de cada compra se devuelve a la organización, lo que promueve su misión de ayudar a que los agricultores y sus familias puedan salir adelante.

Found My Animal

Esta empresa con sede en Nueva York produce artículos de alta calidad para mascotas que se fabrican en Estados Unidos y celebran a los animales adoptados o de rescate. En operación desde 2006, son conocidos por sus correas y collares duraderos hechos de cuerda náutica teñida a mano. En su tienda encontrarás artículos únicos y elegantes para perros y gatos, al mismo tiempo que apoyas una buena causa. Found My Animal apoya a varios refugios de animales y organizaciones caritativas en Estados Unidos y han lanzado el proyecto Rescue Orange, que busca donar una correa de color naranja por cada pieza vendida. Si quieres adoptar una mascota, en su sitio encontrarás una sección dedicada a animales que buscan un hogar.

Hiptipico

Hiptipico se especializa en productos de colores vibrantes hechos en Guatemala, principalmente por artesanos indígenas. Esta marca de moda ética vende de todo, desde bolsos y zapatos hasta coloridas correas de cámara, todas hechas 100% a mano y creadas con técnicas tradicionales. Gracias a que la empresa tiene su sede de tiempo completo en Guatemala, pueden crear relaciones profundas con los artesanos, quienes establecen sus propios precios y horarios. Incluso puedes aprender más sobre los artesanos que crean cada pieza en su sitio.

Conscious Step

Los calcetines son una clásica opción de regalo navideño que puede causar decepción al ser abierto, pero ¿qué pasaría si esos calcetines realmente hicieran una diferencia? Conscious Step vende calcetines tanto para hombres como para mujeres creados con materiales orgánicos y tejidos en la India. La compañía colabora con una amplia gama de organizaciones benéficas, por lo que puedes seleccionar calcetines según la causa, desde luchar contra el VIH hasta proporcionar agua limpia. Por cada par comprado, una tarifa fija va directamente a la organización benéfica asociada, lo que ayuda a generar cambios tangibles en todo el mundo.

Yoobi

Adquiere artículos escolares divertidos y coloridos para tus hijos —desde mochilas para el almuerzo hasta cuadernos y lápices de colores– y Yoobi apoyará a un niño en condiciones vulnerables. Yoobi significa “uno para ti, uno para mí” y por cada producto adquirido, un artículo de Yoobi será donado a un salón de clases estadounidense en comunidades necesitadas. Desde 2014, han donado lo suficiente para tocar las vidas de 3 millones de niños a través de la fundación Kids in Need. Es un gran lugar para adquirir regalos pequeños que apoyan una buena causa.

The Brave Collection

Hechos en Camboya por artesanos con capacidades diferentes o que provienen de comunidades vulnerables, 10% de las ganancias de la joyería de The Brave Collection se destinan a combatir el tráfico de personas en ese país.

Toms

Toms fue una de las primeras compañías en popularizar el modelo “uno por uno” con sus zapatos, y la misión continúa hasta hoy, aunque ahora es un poco diferente. Después de donar casi 100 millones de pares de zapatos a personas necesitadas, Toms ha seguido generando un impacto con su Giving Team, que integra sus recursos en programas para comunidades desatendidas en todo el mundo.

Cause Box

Con un valor de $250 en productos socialmente conscientes para mujeres, Cause Box es una suscripción trimestral que también presenta información sobre las causas sociales ayudadas por los productos en el interior. Hay diferentes opciones de suscripción o puedes comprar una caja única con muchos productos. Cause Box también trabaja junto a Freedom Firm y Books for Africa para ayudarles a recaudar fondos.

FEED

Ayuda a niños de todo el mundo a recibir un buen almuerzo escolar al comprar bolsas y accesorios de FEED. Todos sus productos, muchos de los cuales están hechos de manera artesanal, indican cuántas comidas se entregarán gracias a tu compra. FEED está asociado con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el Fondo de los Niños de las Naciones Unidas y Feeding America para cumplir sus promesas de ayudar a acabar con el hambre infantil en 63 países diferentes.

STATE

Por cada mochila adquirida, STATE entrega una mochila llena de artículos escolares y otras herramientas a un niño estadounidense necesitado. Su proyecto #WhatDoWeTellTheKids busca hacer un llamado sobre la injusticia social y poblaciones marginadas a través del intercambio de historias.

Red and Olive

Red and Olive, que llama a sus tiernos muñecos de peluche “BFFs” (o “mejores amigos por siempre”), busca empoderar a las mujeres peruanas que producen estos juguetes. Red and Olive es una empresa de comercio justo que quiere ayudar a romper el ciclo de pobreza que experimentan las artesanas, mejorando así la vida de estas familias para las generaciones futuras.

Delicacies

Delicacies, que trabaja con organizaciones caritativas como el Banco de alimentos de la ciudad de Nueva York, Share Our Strength, No Kid Hungry y City Harvest de Nueva York, diseña joyas peculiares para los amantes de la comida, como collares inspirados en pasta. Cada compra se traduce 20 comidas para ayudar a alimentar a personas de escasos recursos. Y cada temporada colaboran con un famoso chef, donando al menos el 10% de las ganancias a la organización benéfica que combata el hambre elegida por él.

Sackcloth & Ashes

El fundador de Sackcloth & Ashes, Bob Dalton, decidió ayudar a la población sin hogar después de que supo que su madre había vivido en las calles. Tras llamar a su refugio local para preguntarles qué necesitaban, descubrió que las mantas eran una prioridad. Ahora, con cada compra, una manta es donada a un refugio para personas sin hogar. La compañía tiene el objetivo de “cubrir a Estados Unidos” con la donación de un millón de mantas a los refugios para 2024.

Love Your Melon

La marca de ropa Love Your Melon se dedica a apoyar a niños con cáncer. La compañía dona gorros a niños que luchan contra esta enfermedad, y el 50% de las ganancias netas de sus productos se destina a organizaciones sin fines de lucro que “lideran la lucha contra el cáncer pediátrico”. Aunque es mejor conocido por sus gorros con pompones, Love Your Melon también tiene mascarillas, bandas para el cabello, mantas y más.

Fire Dept. Coffee

Fire Dept. Coffee tiene la misión de proporcionarle café de excelente sabor a todos. Sus granos son tostados ​​por un equipo de bomberos activos y jubilados, y la empresa es conocida por sus sabrosos cafés ​​con infusiones de alcohol. Pero más allá de crear un excelente café, Fire Dept. Coffee apoya a los socorristas que se han lesionado en el trabajo (física o mentalmente) o que enfrentan otros problemas de salud.

AmazonSmile

¿Te gusta la conveniencia de Amazon, pero aún quieres apoyar a una buena causa? AmazonSmile es una forma fácil de apoyar a tu organización benéfica favorita mientras exploras los mismos productos y pagas el mismo precio que pagarías normalmente. Simplemente navega a través del sitio de AmazonSmile, usando tu inicio de sesión normal de Amazon, y selecciona la organización benéfica que deseas que reciba una donación a partir de tus compras. El 0.5% del precio de los productos elegibles se destinará automáticamente a la organización benéfica de tu elección.

Este artículo ha sido editado y actualizado. Todos los precios están en dólares estadounidenses.

